Более 8 млрд тенге выделило правительство на борьбу с саранчой

Олжас Бектенов поручил акимам взять на контроль работу по обработке мест распространения насекомых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: акимат Туркестанской области

Премьер сообщил, что правительством на борьбу с саранчовыми вредителями выделено 8,1 млрд тенге.

«Отдельно стоит обратить особое внимание на фитосанитарную обстановку. На 2024 год приходится пик естественного цикла распространения саранчовых. Необходимо к данному вопросу подойти очень ответственно», – отметил он.

Он поручил Минсельхозу совместно с акиматами областей мобилизовать дополнительные ресурсы на выявление мест распространения насекомых и взять на контроль работу по обработке.

Бектенов подчеркнул, что все вопросы по проведению весенне-полевых работ должны решаться оперативно и быть на постоянном контроле.

Ранее в правительстве обсуждался прогноз об увеличении распространения стадных вредителей.