Подготовку к борьбе с саранчой обсудили в правительстве

Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

На территории Казахстана прогнозируется распространение стадных вредителей в 1,5 раза выше чем годом ранее, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Вице-премьер Серик Жумангарин провел в пятницу совещание по подготовке к борьбе с саранчовыми.

По информации вице-министра сельского хозяйства Азата Султанова, в настоящее время на складах имеется запас пестицидов для обработки 1,1 млн га площадей. Заключены договора на закуп пестицидов на 323,6 тыс. га.

Ведется работа по подписанию дополнительных соглашений на поставку пестицидов еще на 607,5 тыс. га, доставить которые на центральный склад планируется до 20 апреля 2024 года. Всего объема химикатов достаточно для обработки 2,09 млн га площадей. Продолжаются конкурсные процедуры по закупу биопестицидов на 62,5 тыс. га.

Заключены договора по химической обработке на площади 719 тыс. га. Продолжаются конкурсные процедуры на закуп услуг химических обработок 1,6 млн га.

Ориентировочно в третьей декаде апреля химические обработки против саранчовых начнутся в Туркестанской области. В этом регионе в пилотном режиме апробируется переход на закуп единой услуги, включающей затраты на пестициды, их транспортировке, хранению и применению. Перейти централизованно на единый закуп услуг по борьбе с саранчой по всей стране планируется в следующем году. По мнению представителя Минсельхоза, это даст возможность контролировать качество и результат обработки земель, повышает ответственность исполнителей и более привлекательно для участия бизнеса в закупках данных услуг.

В текущем году на территории Казахстана прогнозируется распространение стадных саранчовых на площади 2,5 млн га, что в 1,5 раза выше 2023 года (1,6 млн га). При этом наибольшее распространение вредителей ожидается в Актюбинской (784,4 тыс. га), Костанайской (776,9 тыс. га) и Туркестанской (271,6 тыс. га) областях. Для борьбы со стадными саранчовыми в 2024 году из республиканского бюджета в совокупности выделено 8,1 млрд тенге, что достаточно для обработки всей прогнозируемой площади.

«В этом году мы ожидаем хороший урожай, фермерам выделяются дополнительные средства на весенне-полевые работы, ГСМ, запчасти, удобрения и другие необходимые составляющие для качественного проведения посевной. И все подготовительные работы по борьбе с саранчой должны пройти в срок и без затягиваний. Провалов быть не должно», - подчеркнул Серик Жумангарин.

#сельское хозяйство #саранча #вредители

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