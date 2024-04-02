Более 9 млн туристов посетили Казахстан в 2023 году

Фотоколлаж Azattyq Rýhy

В минувшем году казахстанцы чаще путешествовали за пределами страны, чем в пределах. Число внешних туристов составило 10,5 млн, тогда как внутренних - 9,7 млн человек. Разница в пользу внешних туристов сложилась впервые с пандемийного 2020 года.

В основном казахстанцы отправлялись в Россию, Кыргызстан, Узбекистан, Турцию, ОАЭ, Китай, Египет и Грузию.

«Хорошо обстоят дела с въездным туризмом. Результат 2023 года – 9,2 млн человек. Это максимум по крайней мере за 11 лет. Причем рост по сравнению с предыдущим годом оказался практически двукратным. Данные о том, из каких стран чаще всего туристы приезжают в Казахстан, еще также не опубликованы. Между тем в 2022 году к числу таких стран относились Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Турция и Германия», - говорится в сообщении.

Исторического максимума достигли доходы мест размещения - 229,2 млрд тенге. В реальном выражении к 2022 году рост составил ощутимые 12,4%. Лидер – как всегда, Алматы. В одиночку он обеспечил почти треть общих объемов – 74,1 млрд тенге. Доля Астаны, к слову, оказалась несколько скромнее - 20% (45,4 млрд тенге).