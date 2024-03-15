Посредством телефона и интернет-ресурсов в РК провели платежи на 4,8 трлн тенге

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Как уточняется, по состоянию на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрировано 130 платежных организаций (рост на 24% по сравнению с предыдущим годом).

Объемы операций платежных организаций показывают динамику интенсивного роста. За 2023 год обороты посредством сервисов платежных организаций составили 8 трлн тенге, или на 26% больше по сравнению с 2022 годом.

«Наибольший рост наблюдался по операциям, инициированным клиентами с помощью мобильных устройств и интернет-ресурсов. В прошлом году посредством мобильных устройств и интернет-ресурсов проведено 515 млн таких операций на сумму 4,8 трлн тенге (рост в 1,5 раза в сравнении с 2022 годом)», - говорится в сообщении Нацбанка.

По операциям, связанным с приемом наличных денег, платежными организациями проведено 192 млн операций на сумму 2,2 трлн тенге (рост на 10,9% в сравнении с 2022 годом). Демонстрируют рост и операции с электронными деньгами. В 2023 году проведено операций на сумму 596,8 млрд тенге (рост на 16,0 % в сравнении с 2022 годом).

Распределение платежных организаций по территории Казахстана выглядит следующим образом: 88,7% (116 единиц) от количества платежных организаций приходится на Алматы, далее идет Астана – 8,1% (10 единиц), Караганда – 2,4% (3 единицы), Рудный – 0,8% (1).