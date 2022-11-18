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Братское дерби завершилось поражением

Кошкарбек Тусипов

Национальная сборная Казахстана в Ташкенте уступила команде Узбекистана.

Главная футбольная дружина нашей страны впервые за пос­ледние пятнадцать лет провела поединок против Узбекистана (предыдущий матч состоялся в 2007 году в Шымкенте) и проиграла со счетом 0:2. Эта игра стала седьмой в личных встречах этих двух команд, где узбекские футболисты отпраздновали уже третью победу, однажды они нам уступили, а еще три поединка были завершены вничью.

Матч прошел на столичном стадионе «Пахтакор», где на 11-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Ходжимата Эркинова, а на 45-й преимущество своей сборной упрочил самый известный на сегодняшний день игрок страны, нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов.

Стоит отметить, что в этот день в состав нашей сборной после двухлетней дисквалификации вернулся Бауыржан Исламхан, который к тому же по ходу матча, выйдя на замену, еще и получил капитанскую повязку, но это никоим образом не повлияло на результат.

Вместе с тем товарищеский матч в Ташкенте стал важной платформой для дальнейшего укрепления связей между федерациями обеих стран, сообщается на сайте Казахстанской федерации футбола. Так, президент КФФ Адлет Барменкулов и первый вице-президент Ассоциации футбола Узбекистана Равшан Ирматов подписали Меморандум о сотрудничестве с целью создать большую синергию, которая способствует развитию футбола в Центральной Азии.

Документ направлен на укреп­ление сотрудничества между федерациями, популяризацию и развитие футбола в регионе, а также содействие организации товарищеских матчей национальных сборных всех категорий и участие в международных турнирах, проводимых в странах, подписавших меморандум.

«Для нас большая честь сотрудничать с футбольной ассоциацией братского народа для дальнейшего развития футбола в Центральной Азии. Мы открываем новую страницу нашей огромной совместной истории. Несмотря на то, что мы находимся в разных футбольных конфедерациях (Казахстан выступает в Европе, а Узбекистан – в Азии – Прим. ред), нас объединяет наша богатая футбольная история», – отметил Адлет Барменкулов.

«Я рад, что после долгой паузы мы делаем первые шаги нашего сотрудничества. Уверен, наша совместная работа пойдет на развитие футбола обеих стран. Благодарю Казахстанскую федерацию футбола за приглашение на образовательный семинар UEFA STEP. Для нас это огромная честь», – в свою очередь подчерк­нул Равшан Ирматов.

Но вернемся к нашей сборной. В эту субботу она проведет еще один товарищеский поединок против сборной Объединенных Арабских Эмиратов в Абу-Даби.

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