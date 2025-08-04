Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра РК Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта модернизации энергетического и коммунального секторов (МЭКС). Заслушаны отчеты по вопросам нормотворческой деятельности, финансированию Нацпроекта, процедуре закупок, поддержке отечественных производителей и цифровизации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Для законодательной реализации Нацпроекта 17 июля Главой государства подписан соответствующий закон, вступивший в силу 29 июля.

На сегодня Проектным офисом проведен анализ 669 лицензированных ЕРС-подрядчиков, 220 отечественных производителей, 2,7 тыс. товарных позиций, необходимых для МЭКС.

Разрабатывается электронная платформа закупок для Нацпроекта, которая обеспечит прозрачный доступ к закупке товаров, работ и услуг, заключению контрактов о строительстве «под ключ», отбору и мониторингу проектов. Запущен контакт-центр с номером дозвона 1465 для разъяснения механизмов Нацпроекта.

К участию в МЭКС утверждены пилотные проекты – 35 субъектов естественных монополий (СЕМ). Еще 22 проекта на стадии рассмотрения. До конца года планируется отремонтировать 8,5 тыс. км сетей и заменить более 42 тыс. единиц оборудования. Ожидается, что к 2026 г. 6 СЕМ перейдут из «красного» уровня износа в «умеренный», снизив его до 40 %.

В качестве операторов финансирования пилотных проектов рассматривается участие АО «Казахстанская жилищная компания» и Банк Развития Казахстана. Еще пять казахстанских банков выразили заинтересованность в участии в МЭКС. Продолжается работа по привлечению международных финансовых институтов.

Канат Бозумбаев отметил, что при планировании проектов на 2026 г. акиматы продолжают преимущественно опираться на бюджетное финансирование, не используя предусмотренные МЭКС механизмы.

«Государственным органам важно осознавать, что модернизация соответствующей инфраструктуры теперь будет проходить через фильтр МЭКС – с оценкой возможности реализации проектов за счет рыночных механизмов. Бюджетное финансирование будет применяться лишь в случае отсутствия альтернатив. Это четкая установка Правительства», — подчеркнул вице-премьер.

Для полноценного старта проектов через механизм МЭКС в октябре текущего года, Канат Бозумбаев дал ряд поручений Проектному офису.

Акиматам поручено сформировать «Карты модернизации» энергетической и коммунальной инфраструктуры регионов. На основании региональных карт отраслевым государственным органам поручено определить порядок модернизации проектов СЕМ с учетом их износа. Затем техническому и финансовому операторам необходимо сформировать предварительные объемы необходимых финансовых средств. Информация о доступных объемах финансирования и планируемым работам позволит разработать детальный план реализации МЭКС, с четкой системой мониторинга выполнения его ключевых показателей (KPI).