Освобождение от НДС на услуги по обслуживанию безналичных платежей обсудили в Кабмине

Экономика,Правительство

На заседании Проектного офиса обсудили развитие безналичных платежей

Фото: пресс-служба правительства РК

На 26-м заседании Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина основное внимание было уделено вопросам развития безналичных платежей и актуализации подзаконных актов для применения нулевой ставки НДПИ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

В частности, участники обсудили развитие современных безналичных платежей, включая QR-платежи, переводы по номеру телефона, электронные деньги и цифровой тенге. Финансовые регуляторы предлагают распространить освобождение от НДС, которое сейчас действует для операций с платежными карточками, на услуги по обслуживанию других безналичных платежей.

Отмечалось, что платежный рынок активно развивается, и все большее распространение получают цифровые способы расчетов. Финансовые регуляторы отметили важность создания единых условий для стимулирования безналичных расчетов и цифровых платежных решений.

Участники Проектного офиса отметили, что ранее освобождение от НДС было установлено как отдельная мера для наиболее распространенного на тот момент платежного инструмента. При этом с развитием новых способов оплаты, включая QR-платежи, мобильные переводы и цифровой тенге, платежный рынок существенно изменился. В связи с этим автоматическое расширение налоговой льготы на новые инструменты ранее не рассматривалось, поскольку требовало оценки экономического эффекта и четкого определения перечня операций, на которые она должна распространяться. Кроме того, действующее законодательство в сфере платежей в 2026 году было обновлено и расширило понятие операций с платежными карточками, что требует дополнительного уточнения налогового регулирования.

Серик Жумангарин отметил, что развитие современных платежных инструментов, включая QR-платежи и цифровой тенге, является позитивным направлением. При этом он подчеркнул необходимость обосновать экономический эффект предлагаемой меры.

По итогам обсуждения принято решение дополнительно проработать вопрос совместно с Минфином, АРРФР и Национальным Банком, уточнить законодательные нормы и представить соответствующие расчеты. 

По второму вопросу участники обсудили актуализацию подзаконных актов для применения нулевой ставки НДПИ в соответствии с Налоговым кодексом, в связи с чем Министерству промышленности и строительства поручено уточнить постановление Правительства РК от 18 декабря 2025 года № 1102, регулирующее критерии низкорентабельных месторождений твердых полезных ископаемых и правила определения их рентабельности.

#НДС #платежи

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