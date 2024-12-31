Чарующее звучание дудука

Особенно ярко прозвучала казахская мелодия, исполненная на этом древнем инструменте Врамом Минасяном. Танцы ансамбля «Мәңгілік», стихи под чарующие мелодии и песни известных армянских артистов Гамлета Геворкяна и Агаси Испиряна украсили праздник. Армянская культура бережно хранит свои традиции, но звучит актуально и по-новому в современных реа­лиях. Символичное переплетение звуков дудука и домбры стало отражением дружбы народов.