Чарующее звучание дудука Статьи 31 декабря 2024 г. 5:00 11 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Петропавловске состоялся концерт «Магия музыки – путь к любви». Зрители окунулись в волшебное звучание дудука – символа Армении. Дудук – это не просто музыка, с ним как будто поет душа народа. Фото АНК СКО Особенно ярко прозвучала казахская мелодия, исполненная на этом древнем инструменте Врамом Минасяном. Танцы ансамбля «Мәңгілік», стихи под чарующие мелодии и песни известных армянских артистов Гамлета Геворкяна и Агаси Испиряна украсили праздник. Армянская культура бережно хранит свои традиции, но звучит актуально и по-новому в современных реалиях. Символичное переплетение звуков дудука и домбры стало отражением дружбы народов. #концерт #Петропавловск #Армения #дудук