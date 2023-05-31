Check-up для мам Свежий выпуск 31 мая 2023 г. 2:00 0 Алла Серикбаева В Астане на базе городской поликлиники № 6 прошла акция «Ана жүрегі», приуроченная к Международному дню защиты детей. Мамы особенных детей получили возможность пройти медицинское обследование в столице. Акция «Ана жүрегі» проводится с 2013 года, в этом году мероприятие юбилейное. Главная цель акции – своевременная диагностика и выявление заболеваний у женщин фертильного возраста, имеющих детей с ограниченными возможностями. Но учитывая, что главные «герои» праздника все же дети, для них была организована концертная программа. А после нее их мамы прошли медицинский осмотр узких специалистов – гинеколога, невропатолога, кардиолога, терапевта, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, маммолога, хирурга, стоматолога, а также, по показаниям, УЗИ и ЭКГ. Пока женщины сдавали анализы и были на приеме у врачей, их малыши находились под присмотром. Для детей было организовано коррекционное занятие по развитию сенсомоторных функций. Многие мамы уже не в первый раз посещают данную акцию, и с каждым разом число ее участников увеличивается. В этом году 70 мам прошли обследование. По словам женщин, в каждодневных заботах о ребенке порой трудно выделить время для себя. А в рамках данного мероприятия можно пройти сheck-up, зная, что за детьми не только присмотрят, но и проведут с ними полезные занятия квалифицированные специалисты. Таким образом, данная инициатива – отличная возможность пройти медицинское обследование. Для мам детей с инвалидностью это особенно актуально: им нужно «двойное» здоровье, поскольку их чада нуждаются в особом уходе. #Астана #медицина #акция #обследование #«Ана жүрегі» #мамы #особые дети