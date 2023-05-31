Check-up для мам

Мамы особенных детей получили возможность пройти медицинское обследование в столице. Акция «Ана жүрегі» проводится с 2013 года, в этом году мероприя­тие юбилейное. Главная цель акции – своевременная диагнос­тика и выявление заболеваний у женщин фертильного возраста, имеющих детей с ограниченными возможностями.

Но учитывая, что главные «герои» праздника все же дети, для них была организована концерт­ная программа. А после нее их мамы прошли медицинский осмотр узких специалистов – гинеколога, невропатолога, кардиолога, терапевта, эндокринолога, офтальмолога, отоларинголога, маммолога, хирурга, стоматолога, а также, по показаниям, УЗИ и ЭКГ. Пока женщины сдавали анализы и были на приеме у врачей, их малыши находились под присмотром. Для детей было организовано коррекционное занятие по развитию сенсомоторных функций.

Многие мамы уже не в первый раз посещают данную акцию, и с каждым разом число ее участников увеличивается. В этом году 70 мам прошли обследование. По словам женщин, в каждодневных заботах о ребенке порой трудно выделить время для себя. А в рамках данного мероприятия можно пройти сheck-up, зная, что за детьми не только присмотрят, но и проведут с ними полезные занятия квалифицированные специалисты.

Таким образом, данная инициа­тива – отличная возможность пройти медицинское обследование. Для мам детей с инвалидностью это особенно актуально: им нужно «двойное» здоровье, поскольку их чада нуждаются в особом уходе.