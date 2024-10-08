Накануне профессионального праздника сотрудники регионального департамента по чрезвычайным ситуациям провели зеленую акцию. Как рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО, в Шемонаихинском районе в поселке Усть-Таловка чеэсники посадили аллею из лиственных и хвойных пород и установили небольшой мемориал.

Фото: ДЧС ВКО

По словам начальника департамента Рашида Блялова, аллея – это символ благодарности настоящим мужчинам, которые ежедневно рискуют своими жизнями ради спасения других. Только с начала года в регионе выполнено почти 3 тыс. оперативных выездов, из зон чрезвычайных ситуаций эвакуировано больше 1 тыс. человек, спасено 235 детей и взрослых.

– Аллея с мемориалом будет служить для воспитания подрас­тающего поколения, – отметил глава ДЧС ВКО.

Кроме того, на территориях многих подразделений и пожарных депо прошли работы по посадке деревьев. Как пояс­нили в пресс-службе, такие акции всегда собирают большое число желающих. Пожарные как никто знают, сколько деревьев губит огонь, и с удовольствием участвуют в восстановлении зеленого мира.