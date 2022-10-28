Чемпионки и чемпионы

Определились победители женского чемпионата, а также Второй лиги у мужчин, а уже совсем скоро мы узнаем и чемпиона Первой лиги.

Футбол – самый популярный из командных видов спорта в нашей стране. Но стоит помнить о том, что интересы фанатов не заканчиваются только на выступлениях сборной Казахстана и команд высшего дивизиона – Премьер-лиги. Конечно же, есть поклонники как у дружин, выступающих в Первой и Второй лигах, так и у наших женских команд.

Шымкентский «БИИК» недавно стал одиннадцатикратным чемпионом Казахстана по футболу среди женских команд сезона 2022 года. Футболистки самого титулованного клуба страны в 16 играх набрали 44 очка, и в следующем году, как и в прежние сезоны, будут представлять Казахстан на международной арене, а именно в Лиге чемпионов УЕФА. Кстати, если посмотреть на турнирную таблицу, то она немного разнится по количеству игр между командами. А связано это с тем, что кызылординская команда «Кайсар» не смогла доиграть последние туры и ей были засчитаны технические поражения.

Но вернемся к отечественному первенству. По итогам чемпионата определены лучшие игроки в номинациях. Так, лучшим вратарем стала Оксана Железняк («БИИК-Шымкент»); лучший защитник – Анастасия Власова («Окжетпес»); лучший полузащитник – Бибигуль Нурушева («Томирис-Туран»); лучший игрок – Гульнара Габелия («БИИК-Шымкент») и лучший бомбардир – Мари Жизель Нга Манга – 42 гола («Окжетпес»).

ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД

КОМАНДА М П Н П М О

1. «БИИК- Шымкент» 16 14 2 0 108–3 44

2. «Окжетпес» 16 11 2 3 88–19 35

3. «Томирис- Туран» 16 10 2 4 75–23 32

4. «Жас Сункар» 18 5 1 12 21–122 16

5. СДЮСШОР № 17 16 3 2 11 22–83 11

6. «Кайсар» 14 0 1 13 3–67 1

А теперь вернемся к мужскому футболу. Кокшетауский «Окжетпес» первым из Первой лиги гарантировал себе выход в Премьер-лигу чемпионата Казахстана по футболу на следующий сезон. За два тура до конца чемпионата «синегорцы» идут на первом месте, имея в активе 55 очков, и ниже второй строчки уже точно не опустятся. На втором месте, которое также гарантирует повышение в КПЛ, идет кызылординский «Кайсар», у которого в активе 54 очка, а тройку лидеров замыкает талдыкорганский «Жетысу» с 48 очками.

ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА

М Команда И В Н П Г О

1. «Окжетпес» 24 17 4 3 73–20 55

2. «Кайсар» 24 17 3 4 58–24 54

3. «Жетысу» 24 16 3 5 53–22 48

4. «Кайрат- Жастар» 24 13 6 5 53–29 45

5. «Кыран» 24 12 5 7 53–33 41

6. «Экибастуз» 24 8 10 6 39–41 34

7. «Тараз- Каратау» 24 9 6 9 38–43 33

8. «Яссы» 24 9 4 11 43–48 31

9. «Женис» 24 8 5 11 36–34 29

10. «Академия Оңтүстік» 24 8 4 12 40–58 28

11. «Астана М» 24 6 6 12 45–59 24

12. «Игілік» 24 6 3 15 23–58 21

13. «Шахтер- Булат» 24 5 5 14 33–65 20

14. «Байконур» 24 0 4 20 12–65 4

Между тем определились и победители двух конференций, а также чемпионы Второй лиги.

В конференции Северо-Восток первое место заняла команда «Хан-Тенгри» (Алматы), в Юго-Западной конференции победу одержали футболисты «Академии Оңтүстік М» (Шымкент). Эти же команды и разыграли между собой звание чемпионов. В матче за золотые медали «Хан Тенгри» обыграл «Академию Оңтүстік М» со счетом 3:0 и выиграл заветный титул. Обе дружины со следующего сезона будут выступать классом выше.

А вот в матче за третье место «Туран-М» (Туркестан) в серии пенальти был сильнее «Жас Сункара» (Астана). Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти со счетом 5:3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ВТОРАЯ ЛИГА

КОНФЕРЕНЦИЯ СЕВЕРО-ВОСТОК

М КОМАНДА И В Н П Г О

1. «Хан-Тенгри» 22 19 2 1 60–20 59

2. «Жас Сункар» 22 16 1 5 65–33 49

3. «Жас Кыран» 22 15 2 5 54–25 47

4. «Алтай» 22 12 2 8 34–27 38

5. «Тараз М» 22 10 4 8 42–36 34

6. «Тобол М» 22 8 6 8 39–35 30

7. «SD Family» 22 9 3 10 48–51 30

8. «Аксу М» 22 8 4 10 38–67 28

9 «Жетысу М» 22 5 6 11 33–42 21

10. «Окжетпес М» 22 4 6 12 20–35 18

11. «Шахтер М» 22 2 4 16 30–57 10

12. «Кызыл-Жар М» 22 2 4 16 31–65 10

КОНФЕРЕНЦИЯ ЮГО-ЗАПАД

М КОМАНДА И В Н П Г О

1. «Академия Оңтүстік М» 22 16 3 3 54–29 51

2. «Туран М» 22 15 4 3 55–27 49

3. «Актобе М» 22 13 4 5 48–31 43

4. «Арыс» 22 13 2 7 52–32 41

5. «Акжайык М» 22 10 5 7 42–37 35

6. «Мактаарал М» 22 8 9 5 45–25 33

7. «Атырау М» 22 7 6 9 39–32 27

8. «Каспий М» 22 6 5 11 32–47 23

9. «Ордабасы М» 22 6 2 14 33–47 20

10. «Академия 05» 22 4 7 11 19–31 19

11. «Aqtobe City» 22 5 2 15 31–75 17

12. «Кайсар М» 22 3 3 16 18–55 12