Статьи Чемпионки и чемпионы 28 октября 2022 г. 0:09 Аскар Бейсенбаев Определились победители женского чемпионата, а также Второй лиги у мужчин, а уже совсем скоро мы узнаем и чемпиона Первой лиги. Футбол – самый популярный из командных видов спорта в нашей стране. Но стоит помнить о том, что интересы фанатов не заканчиваются только на выступлениях сборной Казахстана и команд высшего дивизиона – Премьер-лиги. Конечно же, есть поклонники как у дружин, выступающих в Первой и Второй лигах, так и у наших женских команд. Шымкентский «БИИК» недавно стал одиннадцатикратным чемпионом Казахстана по футболу среди женских команд сезона 2022 года. Футболистки самого титулованного клуба страны в 16 играх набрали 44 очка, и в следующем году, как и в прежние сезоны, будут представлять Казахстан на международной арене, а именно в Лиге чемпионов УЕФА. Кстати, если посмотреть на турнирную таблицу, то она немного разнится по количеству игр между командами. А связано это с тем, что кызылординская команда «Кайсар» не смогла доиграть последние туры и ей были засчитаны технические поражения. Но вернемся к отечественному первенству. По итогам чемпионата определены лучшие игроки в номинациях. Так, лучшим вратарем стала Оксана Железняк («БИИК-Шымкент»); лучший защитник – Анастасия Власова («Окжетпес»); лучший полузащитник – Бибигуль Нурушева («Томирис-Туран»); лучший игрок – Гульнара Габелия («БИИК-Шымкент») и лучший бомбардир – Мари Жизель Нга Манга – 42 гола («Окжетпес»). ЧЕМПИОНАТ СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД КОМАНДА М П Н П М О 1. «БИИК- Шымкент» 16 14 2 0 108–3 44 2. «Окжетпес» 16 11 2 3 88–19 35 3. «Томирис- Туран» 16 10 2 4 75–23 32 4. «Жас Сункар» 18 5 1 12 21–122 16 5. СДЮСШОР № 17 16 3 2 11 22–83 11 6. «Кайсар» 14 0 1 13 3–67 1 А теперь вернемся к мужскому футболу. Кокшетауский «Окжетпес» первым из Первой лиги гарантировал себе выход в Премьер-лигу чемпионата Казахстана по футболу на следующий сезон. За два тура до конца чемпионата «синегорцы» идут на первом месте, имея в активе 55 очков, и ниже второй строчки уже точно не опустятся. На втором месте, которое также гарантирует повышение в КПЛ, идет кызылординский «Кайсар», у которого в активе 54 очка, а тройку лидеров замыкает талдыкорганский «Жетысу» с 48 очками. ЧЕМПИОНАТ КАЗАХСТАНА. ПЕРВАЯ ЛИГА М Команда И В Н П Г О 1. «Окжетпес» 24 17 4 3 73–20 55 2. «Кайсар» 24 17 3 4 58–24 54 3. «Жетысу» 24 16 3 5 53–22 48 4. «Кайрат- Жастар» 24 13 6 5 53–29 45 5. «Кыран» 24 12 5 7 53–33 41 6. «Экибастуз» 24 8 10 6 39–41 34 7. «Тараз- Каратау» 24 9 6 9 38–43 33 8. «Яссы» 24 9 4 11 43–48 31 9. «Женис» 24 8 5 11 36–34 29 10. «Академия Оңтүстік» 24 8 4 12 40–58 28 11. «Астана М» 24 6 6 12 45–59 24 12. «Игілік» 24 6 3 15 23–58 21 13. «Шахтер- Булат» 24 5 5 14 33–65 20 14. «Байконур» 24 0 4 20 12–65 4 Между тем определились и победители двух конференций, а также чемпионы Второй лиги. В конференции Северо-Восток первое место заняла команда «Хан-Тенгри» (Алматы), в Юго-Западной конференции победу одержали футболисты «Академии Оңтүстік М» (Шымкент). Эти же команды и разыграли между собой звание чемпионов. В матче за золотые медали «Хан Тенгри» обыграл «Академию Оңтүстік М» со счетом 3:0 и выиграл заветный титул. Обе дружины со следующего сезона будут выступать классом выше. А вот в матче за третье место «Туран-М» (Туркестан) в серии пенальти был сильнее «Жас Сункара» (Астана). Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти со счетом 5:3. ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ВТОРАЯ ЛИГА КОНФЕРЕНЦИЯ СЕВЕРО-ВОСТОК М КОМАНДА И В Н П Г О 1. «Хан-Тенгри» 22 19 2 1 60–20 59 2. «Жас Сункар» 22 16 1 5 65–33 49 3. «Жас Кыран» 22 15 2 5 54–25 47 4. «Алтай» 22 12 2 8 34–27 38 5. «Тараз М» 22 10 4 8 42–36 34 6. «Тобол М» 22 8 6 8 39–35 30 7. «SD Family» 22 9 3 10 48–51 30 8. «Аксу М» 22 8 4 10 38–67 28 9 «Жетысу М» 22 5 6 11 33–42 21 10. «Окжетпес М» 22 4 6 12 20–35 18 11. «Шахтер М» 22 2 4 16 30–57 10 12. «Кызыл-Жар М» 22 2 4 16 31–65 10 КОНФЕРЕНЦИЯ ЮГО-ЗАПАД М КОМАНДА И В Н П Г О 1. «Академия Оңтүстік М» 22 16 3 3 54–29 51 2. «Туран М» 22 15 4 3 55–27 49 3. «Актобе М» 22 13 4 5 48–31 43 4. «Арыс» 22 13 2 7 52–32 41 5. «Акжайык М» 22 10 5 7 42–37 35 6. «Мактаарал М» 22 8 9 5 45–25 33 7. «Атырау М» 22 7 6 9 39–32 27 8. «Каспий М» 22 6 5 11 32–47 23 9. «Ордабасы М» 22 6 2 14 33–47 20 10. «Академия 05» 22 4 7 11 19–31 19 11. «Aqtobe City» 22 5 2 15 31–75 17 12. «Кайсар М» 22 3 3 16 18–55 12