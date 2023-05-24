Читаем на ходу

– Для приобщения населения к чтению хорошей художественной литературы впервые в регионе мы реализовали проект по созданию передвижных электронных библиотек, – сообщил директор ТОО «Автобусный парк «Кызыл­орда» Максат Жусип. – Нашим партнером выступил книжный магазин KitapAl. В рамках акции информационная система с коллекцией электронных документов установлена в новых автобусах, курсирующих по улицам областного центра.

Для того чтобы иметь возможность читать в автобусе, человеку нужен смартфон с Интернетом для сканирования QR-кода той или иной книги.

– Для наших пассажиров доступны не только художественные произведения казахской и зарубежной классики, но и литература для психологического и личностного роста, – отметил Максат Жусип. – Среди доступных книг – «Махаббат, қызық мол жылдар» Азильхана Нуршаикова, «Ақиқаттан аттауға болмайды» Динмухамеда Конаева, «Өмір – өзен» Мукагали Макатаева, «Как разговаривать с кем угодно, когда угодно и где угодно» Ларри Кинга, «Интернет психологиясы» Патрисии Уоллейст, «Алхимик» Пауло Коэльо и другие. Список литературы будет постоянно обновляться.