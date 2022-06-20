Все лучшее – отечественное!

«Что только ни производят в Шымкенте!» – типичное восклицание, то и дело звучавшее на выставке товаропроизводителей города.

На три дня аллеи центрального парка превратились в выставочные павильоны, где шымкентские заводы и фабрики, производственные цеха и индивидуальные предприниматели представили свою продукцию. Показ приурочили ко Дню города, чтобы шымкентцы и гости мегаполиса свои­ми глазами увидели ассортимент товаров народного потребления, продукции промышленного и медицинского назначения.

Действительно, чего только ни выпускают в городе: постельное белье, лекарственные препараты, транс­форматоры, ковры, декоративные камни, мебель-трансформер, не говоря о привычных и давно ставших по­пулярными, к примеру, кондитерских изделиях и одежде.

В выставке приняли участие 80 предприятий. Среди них есть как начинающие, так и уже известные отечественные товаропроизводители, рынок сбыта которых не ограничивается городом и даже страной.

Для маркетолога Ивана Машихина выставка представляет профессио­нальный интерес. Он считает, что такие презентации отечественных, а тем более местных производителей – это отличная возможность для горожан оценить, на что способен бизнес. На таких выставках люди делают открытия, убеждаются, что предприниматели не просто ввозят из-за рубежа, а производят сами, расширяют постоянно ассортимент.

По информации директора палаты предпринимателей г. Шымкента Нурлана Кабиштаева, в этом году больше десятка компаний впервые демонстрируют свою продукцию. Многие из них построили предприятия и наладили производства по программе «Экономика простых вещей».

– Три года у нас работает эта прог­рамма – и результат отличный, – считает Нурлан Кабиштаев. – Спектр продукции, представленной в больших магазинах ИКЕА, освоили шымкент­цы. Заявить о себе смогли не только крупные компании, но и представители малого и среднего бизнеса.

Накануне Дня города в индуст­риальной зоне «Тассай» запущен новый цех ТОО «Экофарм» по производству защитной одежды и изделий медицинского назначения. Работу получили полторы сотни горожан, освоивших современное оборудование, на котором шьют 17 видов защитной одежды и аксессуаров.

А еще здесь приступили к выпуску одноразовых игл к инсулиновым шприцам и планируют в дальнейшем выпускать реагентику для ИФА-диаг­ностики. Гордость предприятия – вакуумная система забора крови, выпуск которой завод освоил еще в 2011 году, первым среди родственных предприятий стран СНГ. С тех пор обеспечивает казахстанские медучреждения.

Кроме того, завод производит иглодержатели, полиуретановые бинты, применяемые в трансплантологии и многое другое. С таким ассортиментом есть все шансы поставлять продукцию не только на внутренний рынок, но и наладить экспорт.

В индустриальной зоне «Тассай» реализуется 37 проектов. Общая сумма инвестиций составляет порядка 45 млрд долларов.

– Мы сейчас создаем новые индустриальные зоны, по поручению Главы государства уделяем большое внимание глубокой переработке сырья, – говорит руководитель управления предпринимательства г. Шымкента Береке Дуйсебеков. – Мы должны отойти от импортозависимости. Ищем новые ниши и создаем для них условия для производства. Особый акцент будет уделяться именно на местное производство, на казахстанское содержание. Также на новые технологии, объем производства, перспективные проекты.

Конкурс-выставка товаропроизводителей позволила не только познакомиться горожанам с ассортиментом местных товаров, но и специальной экспертной группе определить лучшие предприятия. Победители получат право принять участие в рес­публиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана», который состоится в конце года в Нур-Султане. Их по итогам обсуждения назовут по трем номинациям: «Лучшие товары для населения», «Лучшие товары производственного назначения», «Лучшие продовольственные товары».