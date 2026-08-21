Каждый второй тенге крупных закупок приходится на казахстанскую продукцию – глава QazIndustry

Доля казахстанской продукции в закупках крупных субъектов по итогам 2025 года достигла 50,7%. В денежном выражении это 14,9 трлн. тенге из общего объема закупок в 29,3 трлн. тенге. Об этом сообщил председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry» Эльдар Гумаров на National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, расширение участия отечественных производителей в закупках крупных заказчиков становится одним из ключевых инструментов развития внутреннего промышленного рынка.

Для вовлечения казахстанских предприятий в цепочки поставок действует Служба развития поставщиков, которая содействует их аккредитации и выстраиванию сотрудничества с крупными заказчиками.

Одновременно расширяется практика долгосрочных договоров и офтейк-контрактов. Наличие гарантированного спроса позволяет отечественным предприятиям планировать загрузку производственных мощностей, инвестировать в развитие и осваивать выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом.

«Рост внутристрановой ценности создает дополнительный спрос на казахстанскую продукцию, укрепляет производственную кооперацию и способствует снижению импортозависимости промышленности», – отметил Эльдар Гумаров.

Расширение внутреннего спроса на отечественную продукцию при этом дополняется ростом экспортного потенциала. По итогам 2025 года объем несырьевого экспорта Казахстана достиг 29 млрд. долларов США, увеличившись на 45% по сравнению с 2021 годом.

Напомним, что в Астане состоялся организованный Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК National Think Tank Forum «Проекция будущего: от осмысления результатов к новой повестке».

Участники форума обсудили результаты развития Казахстана последних лет и приоритеты нового этапа – человеческий капитал, цифровую трансформацию, экономический рост и индустриализацию, общественную устойчивость, энергетику и новые возможности страны в меняющейся глобальной среде.