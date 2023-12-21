Декабрь. Время огурцов...

Объект считается инновационным. Ежедневно здесь собирают до шести тонн огурцов. При выходе на полную мощность сбор урожая достигнет 16 тонн.

– Жители Северо-Казахстанской области потребляют в среднем до 50 тонн огурцов в сутки. Новая теплица сможет закрыть до 30% потребности региона в этом овоще, – отметил аким области Гауез Нурмухамбетов во время посещения тепличного комплекса.

Предполагают здесь собирать и до трех тысяч тонн помидоров, салата в год.

Предприятие «Зеленый север» инвестировало в создание тепличного комплекса с оборудованием из Нидерландов

1,4 млрд тенге. Еще 5,8 млрд тенге выделил СПК «Солтүстік» в виде льготного кредита. Государство помогло подвести инженерные сети.