Дело Кайрата Боранбаева направлено в суд

Генеральная прокуратура Казахстана направила в суд уголовное дело Кайрата Боранбаева, связанное с хищением денег национальной компании «QazaqGaz», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

Фото: politic.kz

В сентябре 2022 года АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Тайыра Жанұзақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

«Причиненный национальной компании ущерб возмещен в полном объеме путем перечисления на счета АО «QazaqGaz».

Для обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму 38 млрд тенге, 15 объектов недвижимости, 3 автотранспортных средства», – отметили в агентстве.

АФМ продолжает досудебное расследование в отношении Боранбаева и других лиц в рамках дел по фактам хищения при экспорте газа и легализации имущества, полученного преступным путем.

Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

Напомним, в марте этого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован К. Боранбаев. В очередной раз ему продлили срок ареста на 2 месяца в ноябре этого года.