Агентство по финансовому мониторингу расследует уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе, сообщает Kazpravda.kz.

"По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Боранбаев К.С", - проинформировали в АФМ.

17 марта судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация в интересах следствия не разглашается, добавили в пресс-службе.

Отмечается, что Кайрат Боранбаев входит в 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана.

По данным Forbes.kz, Кайрат Боранбаев (№14 рейтинга богатейших) на паритетных началах с Сержаном Жумашовым владеет БЦ "Esentai Tower" и ТРЦ "Esentai Mall".

Также бизнесмен является единственным собственником подземного ТРЦ "Алмалы" общей площадью 25 тыс. кв. м на площади Республики в Алматы.