Демократии надо учиться

В начале 2022 года в Казахстане был создан Центр электорального обучения Академии государственного управления при Президенте РК. О том, что делается для повышения электоральной грамотности населения, мы беседуем с заместителем руководителя центра Думаном Жампеисовым.

– Думан Абильтаевич, с какой целью был создан центр?

– С целью обучения руководителей и членов избирательных комиссий, иных участников избирательного процесса. Это представители неправительственных и молодежных организаций, осуществляющих наблюдение за выборами, выступающих доверенными лицами либо кандидатами на выборные должнос­ти, а также государственные служащие, создающие условия для реализации избирательных прав граждан, сотрудники регио­нальных call-центров, которые в ходе выборов отвечают на вопросы населения.

Также это представители правоохранительных органов – прокуратуры и внутренних дел.

Мы обучаем, кроме того, электоральных юристов, которые содействуют деятельности избирательных комиссий, а также еще две отдельные таргет-группы – представителей средств массовой информации, освещающих ход избирательного процесса, и политических партий – непосредственных участников выборов.

Обучение проходит в форме лекций и практических тренингов с интерактивными методами в виде ролевых игр, работы в малых группах и так далее.

– Насколько мне известно, тренинги и семинары проходят в течение всего года, а не только в период избирательной кампании?

– Еще в прошлом году ЦИК РК был принят комплекс мер по организации электорального обучения. Идет планомерная сис­темная работа по повышению электоральной грамотности всех участников избирательного процесса.

С начала года проведено десять крупных мероприятий, в декабре предстоят еще два семинара. Общий охват – более полутора тысяч человек из всех регионов Казахстана.

До объявления выборов все встречи проходили у нас в режиме офлайн. Но сейчас мы проводим обучение онлайн, чтобы успеть подготовить как можно больше людей.

– Что самое главное должны знать все участники избирательного процесса?

– Главное – основы выборного законодательства, принципы избирательного права – то, на каких основополагающих идеях зиждется избирательный процесс. Это принципы всеобщего, равного, тайного, прямого избирательного права, соблюдения законности избирательного процесса. Участники также должны знать нормы правовой ответственности, наступающей за совершение тех или иных противоправных действий.

Конечно, для каждой таргет-группы предусмотрена своя специфика. Например, для представителей СМИ это информационное освещение выборов, для сотрудников call-центров – вопросы предоставления информации, взаимодействия с населением.

Для электоральных юристов и правоохранителей важны вопросы юридической квалификации тех или иных правонарушений, фиксации доказательств, какие-то юридические тонкости процессуального права.

Молодежи сейчас интересно наблюдать за выборами, они активно вступают в ряды наблюдателей, хотят быть участниками электоральной кампании. Им нужно донести, кто на законных основаниях может быть наблюдателем, в чем заключается их деятельность, какие нарушения бывают.

– Кто проводит семинары?

– Штат нашей структуры состоит из шести человек, которые имеют практические знания в сфере юриспруденции, развития политической культуры, образования. Центр создан недавно, и такая системная работа до этого не велась. Но наши сотрудники имеют опыт обучения других категорий населения по направлениям развития правовой и политической культуры.

Кроме того, мы привлекаем непосредственно представителей Центризбиркома. Это высший государственный избирательный орган, там работают специа­листы с большим стажем, и им есть чем поделиться, причем не только теоретическими знания­ми, но и практическим опытом по организации и проведению избирательных кампаний.

Главная наша задача – в ходе тренингов и семинаров привить всем участникам навыки правильной организации и проведения процесса выборов.

– Большое место в конституционной реформе, недавно обретшей правовое оформление, занимает трансформация избирательной системы. Как Вы оцениваете этот шаг?

– Это естественный процесс развития демократии в нашей стране. В первой статье Конституции мы заявили, что Казахстан утверждает себя демократи­ческим, правовым, социальным государством. И нужно данной норме соответствовать.

Это значит, что население должно четко знать свои права и обязанности, реализовывать возможности согласно законодательству.

Государство со своей стороны предпринимает правильные шаги в этом направлении. Взять хотя бы создание такого отдельного центра для электорального обучения.

В пакете политических реформ Президента ставится также задача по профессионализации избирательных комиссий. Если раньше они собирались на время определенных избирательных кампаний, отрабатывали этот период и в дальнейшем осуществляли свою деятельность на непрофессиональной основе, то теперь постоянно – изо дня в день – будут заниматься соответствующими вопросами.

Это приведет к тому, что выборы у нас начнут проходить на совершенно другом уровне. Не будет непонятных моментов, когда какой-то член комиссии не знает свои права или обязанности, не может разъяснить их согласно законодательству. А сейчас такие случаи, увы, бывают.

Беседовала

Асель Муканова