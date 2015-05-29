Свежий выпуск Диагноз ставят эксперты Вадим МАХИН, Алматы

Мероприятие глобального значения было организовано совместно с Фондом Первого Президента РК – Лидера нации и КазНУ им. Аль-Фараби. Традиционная церемония презентации проводится ежегодно, в том году она прошла в 35 крупных городах мира.

На презентацию в КазНУ были приглашены академики, видные ученые, экономисты и финансисты Казахстана, представители госструктур, агентств ООН, дип­ломатического корпуса, а также гражданского общества, частного сектора, студенты. Они ознакомились с видеообращением заместителя Генерального секретаря ООН, исполнительного секретаря ­ЭСКАТО Шамшад Ахтар, которая рассказала об основных идеях и результатах проделанной работы. И, в частности, отметила, что главной темой нынешнего обзора является инклюзивное развитие региона.

На встрече выступили заместитель исполнительного секретаря ЭСКАТО Шун-ичи Мурата, посол по особым поручениям МИД РК Акмарал Арыстанбекова, советник Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК Алма Султангалиева и другие.

Говоря о мировых экономических кризисах, Акмарал Арыстанбекова отметила, что необходимо вырабатывать действенные механизмы для обеспечения баланса трех основ устойчивого развития: экономики, экологии и социальной сферы.

– В Казахстане существуют ключевые факторы для успеха, – подчеркнула дипломат. – Это прежде всего политическая стабильность и четкие цели. Имеется обоснованное видение развития страны на средне- и долгосрочную перспективу, изложенное Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в Стратегии «Казахстан-2050» и программе «Нұрлы жол».

Наша страна вносит реальный вклад в решение вопросов по искоренению бедности, снижению экономического неравенства в регионе и мире. Так, Казахстан является единственным донором среди центральноазиатских стран, оказывая помощь на двусторонней основе. В настоящее время создается Национальное агентство по оказанию официальной помощи развитию и техническому содействию в реализации проектов в Афганистане и менее развитых странах региона. В Алматы предполагается создать региональный хаб многостороннего сотрудничества на основе ООН для поддержки стран ЦА и Евразии в решении проблем гуманитарного, экономического и социального характера.

Именно Казахстан, подтверждая свою приверженность устойчивому развитию, инициировал программу партнерства «Зеленый мост» и призвал страны АТР присоединиться к Хартии по совместной реализации этой программы.

Не случайно наша страна, понимая огромное влияние энергетических вопросов на глобальную безопасность, для Международной выставки в Астане «ЭКСПО-2017» выбрала тему «Энергия будущего» и намерена поддержать 60 развивающихся стран для их участия в этом мероприятии. Более того, как отметила Акмарал Арыстанбекова, совместно с ЭСКАТО осуществляется проект по установке биогазовых систем в 10 малых островных развивающихся государствах, что будет способствовать развитию региональной политики и утверждению руководящих принципов по продвижению возобновляемой энергии в регионе Тихого океана.

Представляя содержание обзора, глава субрегионального отделения ЭСКАТО для Северной и Центральной Азии г-жа Тициана Бонапаче констатировала, что в отличие от других районов мира в субрегионе наблюдается снижение темпов экономического роста, а уровень инфляции повышается. Но в Казахстане рост экономики снизился частично, как раз из-за уменьшения объемов добычи нефти. В то же время, по оценкам экспертов, торговля, транспорт, коммуникации развивались более уверенно. Правительством страны принимаются адекватные меры. Увеличены затраты на выплату зарплаты и социальное обеспечение примерно на 10%. Для увеличения объема привлекаемых иностранных инвестиций принят комплекс льгот, включая освобождение от налогов и субсидий для капитальных вложений и для поддержки крупномасштабных инновационных проектов в приоритетных секторах экономики. Сельскохозяйственному сектору оказывается помощь в виде субсидий для приобретения основных средств.

В обзоре содержится ряд рекомендаций для стран субрегиона. Чтобы обеспечить рост социально-экономических показателей, предлагается, например, направлять большую часть бюджетных средств на транспортную и энергетическую интеграцию, улучшение доступа к качественному образованию и здравоохранению, на укрепление социальной поддержки. Важен и равный доступ к финансам, воде и энергии. Стимулирование занятости также должно стать ключевым приоритетом, в связи с этим требуется уделять больше внимания развитию малого и среднего предпринимательства, сельскохозяйственного производства и села в целом.