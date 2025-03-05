Динамичное развитие невозможно без активного финансирования экономики

Выступивший на заседании заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин доложил о планируемых мерах по ускорению темпов экономического роста.

По его словам, в текущем и последующих годах Правительство намерено обеспечить существенный рост финансирования сектора реального производства, в частности, на 1 трлн тенге увеличить капитал АО «НУХ «Байтерек», что позволит холдингу в 2025 году профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге.

– Данные инвестиции будут направлены на реализацию новых проектов, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, – отметил Серик Жумангарин.

Он также пояснил, что поддержка со стороны «Байтерека» для бизнеса заключается не только в увеличении объе­мов финансирования, но и во внедрении новых инструментов. По словам спикера, гарантирование кредитов для бизнеса зарекомендовало себя как эффективная практика, в том числе в других странах. Поэтому в республике будет создано два фонда гарантирования, один из них для МСБ.

– Объем гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок для малого и среднего бизнеса будет увеличен. Уже в нынешнем году намечено поддержать около 30 тысяч проектов МСБ на сумму 1,7 триллиона тенге, – заявил Серик Жумангарин.

Кроме того, в Казахстане будет создан новый фонд гарантирования кредитов крупному бизнесу. Это решит вопрос дос­таточности залогового обеспечения для стратегически важных проектов и увеличит их количество. Упор в финансировании предусматривается сделать на отраслях, имеющих высокий потенциал: это переработка металлов, нефтегаз, выпуск продукции АПК, химическая, легкая промышленность, производство продуктов питания, стройматериалов, машиностроение, IT, логистика, грузоперевозки, туризм, «якорные» и инфраструктурные проекты и проекты-клас­теры, образующие экосреду для развития МСБ.

Как сообщил председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, Гарантийный фонд для крупного бизнеса будет служить инструментом для вовлечения ликвидности банков второго уровня и повышения привлекательности финансирования как для частных, так и для государственных участников.

Основная идея механизма заключается в том, что государство берет на себя часть финансовых рисков, связанных с кредитованием крупных проектов. Это позволит улучшить доступность и условия финансирования, что, в свою очередь, будет способствовать развитию значимых для экономики инициатив. Гарантийный фонд планируется создать при НУХ и направить его средства на решение задач по поддерж­ке проектов стоимостью от 7 млрд тенге.

– Инициатор проекта должен обеспечить собственное участие в объеме не менее 20 процентов от его стоимости. Остальные 80 процентов будут финансироваться за счет кредита от БВУ и БРК. При этом покрытие гарантией холдинга для кредиторов составит до 30 процентов суммы финансирования, – пояснил Рустам Карагойшин.

В свою очередь профильные министры доложили о принимаемых мерах в ключевых отраслях: транспорте, промышленности, сельском хозяйстве, энергетике и водоснабжении. Также выступили представители финансового блока.

Министр транспорта Марат Карабаев проинформировал, что в 2025 году запланировано провести строительные работы на 13 тыс. км дорог. Речь идет о новых инфраструктурных проектах, включая важные маршруты Жезказган – Караганда, Актобе – Улгайсын и Атырау – Доссор, а также обходы городов Сарыагаша, Рудного и Кызылорды.

Для осуществления этих проектов достигнута договоренность с международными финансовыми институтами, включая МБРР, ЕБРР, АБР, и другими о выделении льготного финансирования. Важным шагом стал пересмотр конкурсных условий с предоставлением преференций отечественным компаниям при участии в тендерах. Это позволило привлечь больше казахстанских предприятий к строительным работам.

О мерах, принимаемых для обеспечения стабильного развития обрабатывающей промышленности, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Он отметил, что в текущем году в отрасли будут реализованы 190 проектов на 1,5 трлн тенге.

О планах по добыче нефти и газового конденсата в текущем году доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. Спикер отметил, что на 2025 год план добычи нефти и газового конденсата составляет 96,2 млн тонн. По сравнению с прошлым годом ожидается рост на 9,7%.

Основное увеличение планируется за счет проекта будущего расширения месторождения Тенгиз, запуск которого намечен во втором квартале 2025 года. На Карачаганаке продолжаются работы по вводу шестого компрессора обратной закачки сырого газа, что обеспечит поддержание полки добычи на уровне 11–12 млн тонн⁄год.

Добыча газа в 2025-м прогнозируется на уровне 62,8 млрд кубометров. По сравнению с прошлым годом ожидается рост на 6,4%. Министр добавил, что газоснабжение рес­публики является одной из приоритетных задач ведомства, в текущем году планируется довести уровень газификации населенных пунктов до 62,6%.

О применении новых подходов в финансировании агропромышленного комплекса доложил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. Глава Минсельхоза отметил, что объем льготного кредитования весенне-полевых работ (ВПР) составит 700 млрд тенге. С учетом раннего финансирования посевной текущего года, которое стартовало в ноябре прошлого года, на сегодня уже профинансировано более 1,8 тыс. сельскохозяйственных товаропроизводителей на сумму 206 млрд тенге.

Организация льготного лизинга на сумму 200 млрд тенге позволит приобрести 6 тыс. единиц сельхозтехники отечественного производства. На сегодня поступили заявки от 3,2 тыс. фермеров на приобретение 5 тыс. единиц сельхозтехники на сумму 130 млрд тенге.

Запуск программы льготного финансирования весенне-полевых работ позволил исключить субсидирование ставок вознаграждения по коммерческим займам. Важным фактором доступности кредитов стало подключение в 2024 году социально-предпринимательских корпораций к финансированию посевной. В прошлом году в программе приняло участие семь СПК, на сегодня активными участниками остаются четыре СПК.

– В связи с этим 27 февраля в ходе совещания с акиматами министерством подчеркнута недопустимость срыва инициативы Правительства по вовлечению СПК в процессы льготного кредитования. Просим дать соответствующее поручение акиматам областей по усилению работы в части финансирования фермеров через СПК, – сказал Айдарбек Сапаров. – Динамичное развитие невозможно без активного финансирования реального сектора экономики.

Как отметил Премьер-министр Олжас Бектенов, планомерному финансированию реальной экономики сегодня препятствует ряд проблем, в том числе недостаточная оперативность госорганов при проработке инвестиционных проек­тов, нехватка долгосрочных кредитов для бизнеса и конкуренция между государственными финансовыми институтами и банками второго уровня.

Государственные институты развития в основном сами финансируют проекты, что снижает заинтересованность банков в кредитовании реального сектора.

– Банки второго уровня должны играть ключевую роль в финансировании реального сектора экономики. Именно об этом говорил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства. Со стороны Правительства в текущем году будут приняты все необходимые меры для обеспечения условий по своевременному финансированию проектов в реальном секторе экономики, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Для решения этих вопросов планируется расширить использование государственной гарантии; создать Гарантийный фонд для малого и среднего бизнеса; докапитализировать холдинг «Байтерек»; обеспечить баланс между государственными институтами развития и банками второго уровня.

Премьер-министр призвал госорганы и банковский сектор к слаженной и результативной работе. Он поручил госорганам обеспечить полную поддержку инвесторов и контроль над реализацией инвестиционных проектов. Акиматам дано указание ускорить ввод необходимой инфраструктуры для осуществления инвестиционных проектов и активнее вовлекать средства местных бюджетов. Минфину также необходимо обеспечить своевременное финансирование приоритетных проектов.

Банкам второго уровня надлежит активнее включаться в финансирование реального сектора, работать с промышленными и инфраструктурными проектами, а не только специализироваться на сфере торговли и потребительского кредитования.

В свою очередь государство предоставит инструменты субсидирования, гарантирования и рефинансирования. Требуется­ обеспечить баланс между государственными институтами и банками. Государственные финансовые структуры не должны подменять банки второго уровня, а создавать условия для их участия в финансировании.

Также работа должна быть направлена на развитие инструментов частных инвестиций, включая выпуск корпоративных облигаций и механизмы государственно-частного партнерства. Минис­терствам, акиматам, квазигосударственному сектору и банкам необходимо мобилизовать все ресурсы для качественного и динамичного роста национальной экономики.