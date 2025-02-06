DOGE Маска прекратит финансирование некоторых СМИ

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Департамент государственной эффективности DOGE, руководителем которого является миллиардер Илон Маск, прекратит финансирование издания Politico и других СМИ, содержавшихся за счет Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

«Я могу подтвердить, что (финансирование в размере) более восьми миллионов долларов, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет осуществляться», — сообщила Левитт.

Ранее миллиардер заявил, что государственные траты на СМИ, включая подписки на новостную ленту Associated Press, — растрата средств налогоплательщиков, и они будут сокращены.