Домой вернулись все

Свежий выпуск
53
Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В Уральске жильцы Дома юношества «Шаңырақ» заселились в общежитие после капитального ремонта

Ремонт здания, начатый в сентябре прошлого года, обошелся бюджету более чем в 500 млн тенге. На эти средства подрядная компания заменила окна, двери, проводку, сантехнику, противопожарную систему, обновила крышу, утеплила наружные стены сайдингом. Осталось привести в порядок двор, обустроив парковку, детскую площадку и высадив деревья. Планируется, что к середине июня все работы будут официально завершены.

Но бывшие воспитанники детских домов уже вернулись в свои комнаты из-за того, что в общежитиях, где они проживали, были организованы эвакопункты для пострадавших от паводка.

В трехэтажном здании Дома юношества, расчитанном при строительстве на 74 постояльца, размещалось больше 160 человек. Половина из них – дети вчерашних детдомовцев. При выселении многие опасались, что не смогут вернуться в свои комнаты. Эти опасения были напрасными.

Несмотря на то что все совершеннолетние постояльцы «Шаңырақ» старше 23 лет, а значит, по правилам, не имеют права проживать в Доме юношества, идти им больше некуда, так как в свое время руководство детских домов не поставило сирот в очередь на получение квартир.

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассматривался на заседании республиканского Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «Amanat» под председательством заместителя руководителя совета, депутата Мажилиса Парламента РК Айны Мусралимовой.

По официальным данным, в настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по области состоят 31 902 гражданина, из них по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 2 579.

На 1 апреля текущего года из 110 западноказахстанцев, обеспеченных жильем в порядке очередности, 19 – бывшие детдомовцы. В 2023 году жилье из госжилфонда получили 36 граж­дан данной категории, 22 – оформили квартиры в рамках программы «Бақытты Отбасы», восемь человек получили жилищные сертификаты.

#уральск #Шаңырақ #капитальный ремонт #Дом юношества

Популярное

Все
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Когда наступает старость?
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Ливневки нужно строить вместе с городом
В Конаеве прошел первый этап Qazaq marathon
Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»
Свыше 200 юных боксеров приняли участие в престижном соревновании
Насыщенная развлекательная программа подготовлена для детей
В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақстан»
Более одного миллиарда тенге возвращено гражданам
При создании прочного промышленного каркаса упор будет сделан на новых технологиях
Страсти по Софье
В Таразе взялись за освещение улиц
Скользкую плитку заменит асфальт
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Отдохнуть от воды у… воды
Активисты собрали более пяти тысяч тонн мусора
Чистое село – чистая страна
И красиво, и прохладно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]