Домой вернулись все

Ремонт здания, начатый в сентябре прошлого года, обошелся бюджету более чем в 500 млн тенге. На эти средства подрядная компания заменила окна, двери, проводку, сантехнику, противопожарную систему, обновила крышу, утеплила наружные стены сайдингом. Осталось привести в порядок двор, обустроив парковку, детскую площадку и высадив деревья. Планируется, что к середине июня все работы будут официально завершены.

Но бывшие воспитанники детских домов уже вернулись в свои комнаты из-за того, что в общежитиях, где они проживали, были организованы эвакопункты для пострадавших от паводка.

В трехэтажном здании Дома юношества, расчитанном при строительстве на 74 постояльца, размещалось больше 160 человек. Половина из них – дети вчерашних детдомовцев. При выселении многие опасались, что не смогут вернуться в свои комнаты. Эти опасения были напрасными.

Несмотря на то что все совершеннолетние постояльцы «Шаңырақ» старше 23 лет, а значит, по правилам, не имеют права проживать в Доме юношества, идти им больше некуда, так как в свое время руководство детских домов не поставило сирот в очередь на получение квартир.

Вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассматривался на заседании республиканского Совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии «Amanat» под председательством заместителя руководителя совета, депутата Мажилиса Парламента РК Айны Мусралимовой.

По официальным данным, в настоящее время в очереди на получение жилья из государственного жилищного фонда по области состоят 31 902 гражданина, из них по категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – 2 579.

На 1 апреля текущего года из 110 западноказахстанцев, обеспеченных жильем в порядке очередности, 19 – бывшие детдомовцы. В 2023 году жилье из госжилфонда получили 36 граж­дан данной категории, 22 – оформили квартиры в рамках программы «Бақытты Отбасы», восемь человек получили жилищные сертификаты.