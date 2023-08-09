Дорогою добра Свежий выпуск 9 августа 2023 г. 3:30 1 Дина Боранбаева В рамках республиканской акции «Дорога в школу» более 15 тыс. учеников в регионе обеспечат всем необходимым к новому учебному году. Ребятам из нуждающихся семей помогают неравнодушные бизнесмены и предприниматели, коллективы различных организаций и обычные граждане. Как подчеркивают в управлении образования области Жетысу, до старта акции, которая длится весь август и сентябрь, профильные отделы на местах ведут активную работу по привлечению спонсоров. Помимо этого, семьям, получающим социальную помощь, отдельно выделяются денежные средства для приобретения школьной формы и необходимых канцтоваров. Эта мера поддержки предусмотрена для 21 тыс. 785 детей. На счета 12 тыс. из них уже перечислено более 491 млн тенге. Для всех остальных учащихся на местах организуют специальные ярмарки, где школьную и спортивную форму, ранцы и канцтовары можно приобрести по ценам ниже среднерыночных. В Талдыкоргане такие палаточные ряды открыты с 8 утра до полуночи. #Жетысу #акция #школьники #Дорога в школу