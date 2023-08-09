Дорогою добра

Ребятам из нуждающихся семей помогают неравнодушные бизнесмены и предприниматели, коллективы различных организаций и обычные граж­дане. Как подчеркивают в управлении образования области Жетысу, до старта акции, которая длится весь август и сентябрь, профильные отделы на местах ведут активную работу по привлечению спонсоров.

Помимо этого, семьям, получающим социальную помощь, отдельно выделяются денежные средства для приоб­ретения школьной формы и необходимых канцтоваров. Эта мера поддержки предусмотрена для 21 тыс. 785 детей. На счета 12 тыс. из них уже перечислено более 491 млн тенге.

Для всех остальных учащихся на мес­тах организуют специальные ярмарки, где школьную и спортивную форму, ранцы и канцтовары можно приобрести по ценам ниже среднерыночных. В Талдыкоргане такие палаточные ряды открыты с 8 утра до полуночи.