Дождь и снег прогнозируют метеорологи на 15 марта
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«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на 15 марта, передает Kazpravda.kz
На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются сильные осадки ночью в горных районах Алматинской области, области Жетісу.
Лишь на западе, юго-западе РК под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.
По РК ожидается туман, усиление ветера, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, в центре гололед, на западе – пыльная буря.