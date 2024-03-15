Дождь и снег прогнозируют метеорологи на 15 марта

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

На большей части страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются сильные осадки ночью в горных районах Алматинской области, области Жетісу.

Лишь на западе, юго-западе РК под влиянием антициклона сохранится погода без осадков.

По РК ожидается туман, усиление ветера, на севере, востоке, в центре – низовая метель, на юге, в центре гололед, на западе – пыльная буря.