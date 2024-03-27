Дождливая и ветреная погода ожидается в Казахстане
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«Казгидромет» опубликовал прогноз погоды на среду, 27 марта, передает Kazpravda.kz
«Активный циклон с центром над Западным Казахстаном и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят дождливую и ветреную погоду на большей части Казахстана», - говорится в сообщении.
И только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков.
По РК ожидается туман, на юге – гроза, на северо-западе, севере, в центре – гололед.