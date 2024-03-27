Дождливая и ветреная погода ожидается в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Активный циклон с центром над Западным Казахстаном и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят дождливую и ветреную погоду на большей части Казахстана», - говорится в сообщении.

И только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков.

По РК ожидается туман, на юге – гроза, на северо-западе, севере, в центре – гололед.