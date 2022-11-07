​​​​​​​Двигатель экономического роста

Подходы к масштабной трансформации НПП «Атамекен» рассмотрели участники юбилейного, X съезда палаты предпринимателей.

В режиме офлайн более 300 делегатов из всех регионов Казахстана обсудили актуальные вопросы дальнейшей деятельности НПП. В том числе по соз­данию региональных палат в новых областях Абай, Жетысу и Улытау, определению количественного состава региональных советов палат предпринимателей. Приветственные слова Президента Касым-Жомарта Токаева к участникам съезда зачитал заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

«Отечественный бизнес является ключевым двигателем экономического роста. Мы строим рыночную экономику, поэтому именно ответственному и сильному предпринимательскому классу отводится главенствую­щая роль в промышленном и экономическом преобразовании и общестрановом прогрессе, – отметил Глава государства в своем обращении. – За последние десять лет доля МСБ в валовом внутреннем продукте Казахстана выросла в два раза и составила почти 34%, а количество занятых в этой сфере превысило 3,5 миллиона человек».

Как отметил Президент, НПП «Атамекен» предстоит выработать новые подходы к участию в разработке и реализации государственных и отраслевых прог­рамм, качественной экспертизе рынка. Кроме того, палата должна стать эффективным каналом взаимодействия между властью и бизнесом, содействуя повышению конкурентоспособности отечественного предпринимательского класса, созданию рабочих мест, стимулированию ответственного поведения бизнеса.

«Государство в свою очередь будет последовательно создавать условия для развития бизнеса, обеспечивать всестороннюю поддержку и защиту любой законной предпринимательской деятельности. Конкретным примером является решение о продлении еще на один год моратория на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Сегодня стране как никогда нужна новая волна предпринимателей, движимых ценностями честной конкуренции, социальной ответственности и созидательного труда», – подчеркивается в тексте обращения.

Развивая тему поддержки отечественного предпринимательства, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев напомнил, что на сегодняшний день воплощается в жизнь Национальный проект по развитию предпринимательства на период до 2025-го, принята Концепция развития МСБ до 2030 года.

– На сегодня просубсидировано почти 12 тысяч бизнес-проектов на сумму 435 миллиардов тенге, столько же проектов получили гарантии на общую сумму кредитов в 208 миллиардов тенге, – привел данные Ерулан Жамаубаев. – По поручению Главы государства начата разработка нового Налогового кодекса. Этот документ мы будем готовить совместно с представителями бизнеса.

Особое внимание будет уделяться совершенствованию налогового администрирования. Планируется продление моратория на проверки субъектов малого и микропредпринимательства до 2024 года. Для упрощения громоздкой регуляторной системы и снижения административной нагрузки осуществляется реформа по регулированию с чис­того листа.

В 18 сферах жизнедеятельнос­ти, как отметил спикер, насчитывается свыше 55 тыс. требований для бизнеса, шесть тысяч из которых, или 11%, не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены. Вышеупомянутое решение участниками съезда было встречено одобрительными овациями.

После отчета председателя ревизионной комиссии съездом был избран ее новый состав. Решением делегатов председателем комиссии стал Нурлан Сарсенбай.

По словам председателя президиума НПП «Атамекен» Раимбека Баталова, съезд состоялся в особый исторический период, когда обозначен курс Главы государства на создание Справедливого Казахстана.

– В рамках этой инициативы, следуя принципу справедливой экономики, мы как Национальная палата предпринимателей проходим этап трансформации с целью создания условий для предпринимателей нашей страны, – отметил Раимбек Баталов.