Двух леопардов поймали в Москве

В мире
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Талгат Исенов
Фото: агенство городских новостей "Москва"
В жилом доме на западе Москвы найдены двое молодых леопардов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Сообщается, что животные были обнаружены по адресу Шелепихинская набережная, 14, после звонка, поступившего на горячую линию департамента природопользования.

"По словам звонившего, одно животное сидело на подоконнике, а второй леопард спрыгнул с третьего этажа и бегал во дворе", – рассказали в департаменте.

Прибывшие на место полицейские и инспекторы ведомства отловили леопардов и отправили их в питомник в Подмосковье. Там они пробудут до окончания проверки. Информации о том, как дикие животные оказались в одной столичных квартир, нет.

Добавим, что в августе 2014 года полиция Москвы изъяла леопарда из подвала жилого дома по адресу улица Зорге, 6.

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