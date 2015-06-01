Двух леопардов поймали в Москве

Фото: агенство городских новостей "Москва"
В жилом доме на западе Москвы найдены двое молодых леопардов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
.
Сообщается, что животные были обнаружены по адресу Шелепихинская набережная, 14, после звонка, поступившего на горячую линию департамента природопользования.
"По словам звонившего, одно животное сидело на подоконнике, а второй леопард спрыгнул с третьего этажа и бегал во дворе", – рассказали в департаменте.
Прибывшие на место полицейские и инспекторы ведомства отловили леопардов и отправили их в питомник в Подмосковье. Там они пробудут до окончания проверки. Информации о том, как дикие животные оказались в одной столичных квартир, нет.
Добавим, что в августе 2014 года полиция Москвы изъяла леопарда из подвала жилого дома по адресу улица Зорге, 6.