ПРООН направит $84 млн на развитие Таджикистана

Новая программа на 2027–2030 годы предусматривает поддержку бизнеса и занятости, цифровизацию госуслуг, внедрение ИИ, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Asiaplus

Фото: А.Аманжолова

ПРООН подготовила новую страновую программу для Таджикистана на 2027–2030 годы. Ее ориентировочный бюджет составляет $84,07 млн.

Документ вынесен на рассмотрение Исполнительного совета ПРООН, ЮНФПА и ЮНОПС. Его заседание пройдет 24–27 августа в Нью-Йорке.

Больше всего средств предполагается направить на климат и экологию — $35,84 млн. Еще $29,14 млн предусмотрено на развитие экономики, занятости и профессиональных навыков, $19,09 млн — на госуправление, правосудие и права человека. Из общей суммы только $7,61 млн относятся к регулярным ресурсам ПРООН. Остальные $76,46 млн предполагается привлечь из других источников.

Одним из основных направлений новой программы станет создание рабочих мест внутри страны и поддержка предпринимательства.

В документе ПРООН указывается, что денежные переводы составляют около 45% ВВП Таджикистана, причем более 95% поступают из России. Ежегодно около 600 тыс. граждан Таджикистана выезжают за рубеж на заработки.

ПРООН предлагает содействовать диверсификации экономики, развитию малого и среднего бизнеса, расширению экспорта и доступу предпринимателей к финансированию.

Среди приоритетных направлений также названы переработка сельхозпродукции, легкая промышленность, туризм, новые технологии и цифровые сервисы для фермеров.

К 2030 году показатель занятости планируется повысить с 43,9% до 47,4%.

Финансовую и консультационную поддержку в рамках проектов ПРООН должны получить как минимум 2,5 тыс. человек, в том числе 900 женщин и 1,6 тыс. мужчин.

Отдельное внимание будет уделено профессиональному образованию. Долю молодежи, охваченной техническим и профессиональным обучением, предполагается увеличить с 30,6% в 2025 году до 35% к 2030 году.

Также планируется поддержать обучение востребованным на рынке труда навыкам около 4,7 тыс. человек, а доступ к возможностям трудоустройства — для 2,1 тыс. человек.

Еще одно направление программы связано с государственным управлением и цифровизацией. ПРООН планирует поддерживать развитие цифровых услуг, в том числе в сфере регистрации актов гражданского состояния и социальной защиты. Отдельно в программе говорится об использовании искусственного интеллекта и технологий работы с данными.

К 2028 году число государственных учреждений, которым помогут улучшить систему предоставления услуг, предполагается увеличить с 22 до 68.

Позицию Таджикистана по показателю готовности к ответственному внедрению искусственного интеллекта планируется улучшить со 130-го места в 2025 году до 120-го к 2030 году. Индекс развития электронного правительства предполагается повысить с 0,5606 до 0,600. Программа также предусматривает поддержку судебной системы, бесплатной юридической помощи, работы парламента, управления границами и механизмов общественного участия.

ПРООН планирует содействовать внедрению как минимум трех новых механизмов, связанных с подотчетностью государственных структур, предотвращением коррупционных рисков и борьбой с коррупцией.

Уровень удовлетворенности населения последним опытом получения государственных услуг предполагается увеличить с 86% до 90%.

Самая большая часть ресурсов новой программы — $35,84 млн — предусмотрена на климатические и экологические проекты. В документе говорится, что за последнее столетие ледники Таджикистана потеряли около 30% своего объема, а к 2070 году могут сократиться еще на 15–20%.

По оценкам, приведенным ПРООН, изменение климата способно снизить ВВП Таджикистана на 5–6% к 2050 году из-за падения производительности сельского хозяйства. До 2030 года число людей, напрямую охваченных проектами ПРООН по адаптации к изменению климата, сокращению выбросов и развитию экологически чистой энергетики, планируется увеличить с 7,7 тыс. до 46 тыс. человек.

Количество государственных и других учреждений, способных планировать и реализовывать климатические и экологические программы, предполагается увеличить с 48 до 88. ПРООН также планирует поддерживать восстановление земель и экосистем, управление водными ресурсами, лесовосстановление, защиту биоразнообразия и системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях.

Площадь экосистем с повышенной устойчивостью к изменению климата в рамках поддерживаемых ПРООН проектов предполагается увеличить с 686 гектаров до более чем 159 тыс. гектаров.

В документе ПРООН отмечается, что уровень бедности в Таджикистане снизился с 56% в 2010 году примерно до 20% в 2024 году. При этом экономический рост пока не обеспечивает достаточного количества рабочих мест. Более 60% занятых работают в сельском хозяйстве, которое формирует около четверти ВВП, а экспорт по-прежнему во многом зависит от сырья.

По данным документа, 86% бедного населения страны проживает в Хатлонской области, районах республиканского подчинения и ГБАО.

Особое внимание в новой программе предполагается уделять молодежи, женщинам, трудовым мигрантам, жителям сельских и приграничных районов, а также другим социально уязвимым группам.

Контролировать реализацию программы планируется через специальный совет во главе с Министерством экономического развития и торговли Таджикистана. Он должен собираться не реже одного раза в год.

Если документ будет одобрен Исполнительным советом ПРООН, новая страновая программа начнет действовать в 2027 году и будет рассчитана до конца 2030 года.