Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания занимается составлением карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в этом году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для составления карт и разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана.

Министр обсудил с иностранной делегацией варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании.

«Эксперты обеих сторон прорабатывают этот вопрос. Детальная аэроэлектромагнитная съемка поможет в определении запасов подземных вод и их контуров», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.