Эксперты из Испании примут участие в разведке подземных вод на западе Казахстана
95
Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с представителями испанской компании Xcalibur Smart Mapping, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство
Компания занимается составлением карт для разведки месторождений подземных вод и полезных ископаемых.
По данным Министерства водных ресурсов и ирригации, в этом году стороны намерены провести аэроэлектромагнитную съемку для составления карт и разведки месторождений подземных вод на западе Казахстана.
Министр обсудил с иностранной делегацией варианты реализации проекта и возможность привлечения гранта от правительства Испании.
«Эксперты обеих сторон прорабатывают этот вопрос. Детальная аэроэлектромагнитная съемка поможет в определении запасов подземных вод и их контуров», – отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.