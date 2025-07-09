Есть реконструкция первого подъема! Регионы 9 июля 2025 г. 5:15 74 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Петропавловске после глубокой реконструкции введена в строй насосная станция первого подъема, снабжающая областной центр питьевой водой. фото акимата СКО Первый подъем – не просто технический термин. Это философия. Как в жизни: без первого шага не бывает дороги, без первого вдоха – жизни, без первого подъема – воды в кране. Насосная станция первого подъема заработала в Петропавловске после коренной модернизации. Теперь она стала производительней, «умнее» и устойчивей к стихиям. Именно с этого объекта начинается путешествие каждой капли воды, прежде чем она попадет в дома горожан. Проект реализован при поддержке Правительства и спонсорской помощи корпоративного фонда KAZ Minerals Demeu, вложившего в реконструкцию 2,9 млрд тенге. В ходе работ по обновлению было установлено современное европейское насосное оборудование, способное работать даже под водой. Генератор и пульт управления теперь подняты над потенциальной зоной затопления. Построена мощная дамба высотой 4,7 метра. Обновлены и подстрахованы линии электропитания. Посетив реконструированную насосную станцию первого подъема, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил: – Первый подъем – стратегический узел. Устойчивость его работы – это устойчивое питьевое водоснабжение города. Мы сделали важный шаг к надежному будущему. Пока насосная станция первого подъема остается единственным источником воды для Петропавловска. Именно поэтому в областном центре планируют также строительство резервной станции в микрорайоне «Подгора». Она станет символическим вторым «якорем». #Петропавловск #реконструкция #насосная станция