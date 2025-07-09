Есть реконструкция первого подъема!

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске после глубокой реконструкции введена в строй насос­ная станция первого подъе­ма, снабжающая областной центр питьевой водой.

фото акимата СКО

Первый подъем – не просто технический термин. Это философия. Как в жизни: без первого шага не бывает дороги, без первого вдоха – жизни, без первого подъема – воды в кране.

Насосная станция первого подъема заработала в Петропавловске после коренной модернизации. Теперь она стала производительней, «умнее» и устойчивей к стихиям. Именно с этого объекта начинается путешествие каждой капли воды, прежде чем она попадет в дома горожан.

Проект реализован при поддержке Правительства и спонсорской помощи корпоративного фонда KAZ Minerals Demeu, вложившего в реконструкцию 2,9 млрд тенге.

В ходе работ по обновлению было установлено современное европейское насосное оборудование, способное работать даже под водой. Генератор и пульт управления теперь подняты над потенциальной зоной затопления. Построена мощная дамба высотой 4,7 метра. Обновлены и подстрахованы линии электропитания.

Посетив реконструированную насос­ную станцию первого подъема, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов отметил:

– Первый подъем – стратегический узел. Устойчивость его работы – это устойчивое питьевое водоснабжение города. Мы сделали важный шаг к надежному будущему.

Пока насосная станция первого подъе­ма остается единственным источником воды для Петропавловска. Именно поэтому в областном цент­ре планируют также строительство резервной станции в микрорайоне «Подгора». Она станет символическим вторым «якорем».

#Петропавловск #реконструкция #насос­ная станция

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