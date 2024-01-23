Эта ласточка – всегда первая!

В номинации «Народный стилизованный танец» 12-летние казахстанские танцоры блестяще исполнили танцы «Сұлу қыздар» и «Северные картинки».

На вокзале юных артистов аплодисментами встречали родители, фанаты и аким Петропавловска Серик Мухамедиев. Он похвалил художественного руководителя ансамбля Галину­ Жумалееву, которая в ответ сообщила, что в Москве зрители были в полном восторге от красивого танца гостей из Казахстана.

«Ансамбль с полувековой историей остается одним из лучших танцевальных коллективов регио­на», – написал на своей страничке в Instagram Серик Мухамедиев.

Вот уже полвека ансамблем «Қарлығаш» руководит Галина Жумалеева. Скольким мальчишкам и девчонкам она помогла за это время открыть огромный и удивительный мир танца!

Галина Жумалеева – воспитанница заслуженного работника культуры Казахстана, руководителя народного танца «Арай» Валерия Хренова. Когда-то работала в детском саду и однажды пригласила ребят из старшей группы на занятия в ансамбль «Кировчанка», который существовал при заводе имени Кирова в Петропавловске.

Позже ансамбль изменил название, превратился в «Қарлығаш», но не изменил самому себе – он по-прежнему находится в первых рядах среди детских танцевальных ансамблей.

За минувшие полвека «Қарлығаш» узнали и полюбили во всех регионах Казахстана и даже за его пределами.