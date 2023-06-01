Феномен казахского мыслителя

Новое издание вышло в свет благодаря инициативе председателя республиканского общественного объединения «Сенiмен Болашақ» Нуркена Асанова, работе квалифицированных специалистов Института литературы и искусства, при поддержке наследников Машхура Жусупа.

В церемонии представления книги приняли участие председатель духовного управления мусульман Казахстана, Верховный Муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы, профессор Серик Негимов, потомок знаменитого Жусипа Копеева – профессор Нар­тай Жусипов.

Советник Президента РК Бауыр­жан Омаров в своей приветственной речи отметил, что новое издание станет бесценным сокровищем для ученых, студентов, школьников и обычных книголюбов.

По словам генерального директора ТОО «Қазақ газеттері» Дихана Камзабекулы, казахский мыслитель имел большую популярность и авторитет в народе, почитавшего его знания и талант.

– Он получил имя Машхур, что в переводе с арабского языка означает «славный, известный, достойный». Им собрано и опубликовано множество образцов устного народного творчества, – сказал на презентации нового издания профессор Серик Негимов.

Машхур Жусуп был знаком с известными казахскими общественными и политическими деятелями начала XX века и оказал влияние на их деятельность и творчество. В 1907 году в Казани вышли поэтические сборники Машхура Жусупа «Опыт, накопленный жизнью», «Положение» и книга прозы «Кому принадлежит Сары-Арка». Эти книги вызвали негативную реакцию властей. Автор писал о социальном неравенстве, отсутствии свободы слова.

Писатель вынужден был в течение многих лет скрываться от ареста. В странствиях по казахской степи он продолжает постигать истину. К этому периоду его жизни относится стихотворение «Мое тайное путешествие». Он возвратился домой только в 1915 году, был недоволен эпохой и обществом, в котором жил. Все эти чувства были выражены в его стихотворении «Мысли сердца».

Машхур Жусуп с радостью встретил февральскую революцию 1917 года, известившей о падении царского режима. Много загадок таят в себе последние годы жизни поэ­та, особенно его смерть…

Над новым пятитомным изданием его сочинений поработали известные востоковеды, специалисты по арабскому языку.

– Наша семья занимается изу­чением научного и литературного наследия своего великого предка, – говорит Гульназ Жусупова, правнучка Машхура Жусупа. – Мой брат, Нартай Жусуп, фольклорист, переводит труды Машхура Жусупа с арабского языка. Исторические произведения переводит Лаура Жусупова, профессор Павлодарского государственного университета. Всего нас – пять потомков, которые воссоздают и делают доступными народу произведения нашего легендарного предка.

Его почитают как святого, мес­то его упокоения посещают паломники. Люди искренне верят, что прикосновение к надгробию принесет избавление от болезней и духовное исцеление. В годы сталинских репрессий люди прятали его рукописи, чтобы сохранить от уничтожения. Теперь часть их оцифрована и доступна исследователям в музее имени Машхура Жусупа и 20-томном издании, вышедшем несколько лет назад. Много новых данных исследователям и читателям откроет и нынешний пятитомный фолиант.