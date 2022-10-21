Фиктивные счета-фактуры почти на 135 млрд тенге выписала ОПГ в Алматы

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по городу Алматы завершил досудебное расследование в отношении пяти членов ОПГ, сообщает Kazpravda.kz.

"Установлено, что члены группы в период с 2018 по 2020 годы выписали фиктивные счета-фактуры через подконтрольные им 25 компаний на сумму почти 135 млрд тенге, при этом причинив ущерб государству на сумму около 39 млрд тенге в виде неуплаченных налогов в бюджет контрагентами-покупателями", - отметили в АФМ.

Следствие также установило, что деньги контрагентов-покупателей, поступивших на банковские счета подконтрольных компаний, выводились за пределы республики, путем заключения мнимых контрактов с иностранными компаниями, где сумма невозвращенных средств в иностранной валюте составила 6,6 млн долларов США.

Приговором суда все пятеро обвиняемых признаны виновными и приговорены к различным срокам наказания в виде лишения свободы от 5 до 7 лет.

Конфискованные деньги в сумме более 65 000 долларов США и 20 млн тенге обращены в доход государства.