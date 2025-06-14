В рамках стимулирования предпринимательской деятельности и обеспечения доступа бизнеса к финансированию, Министерство национальной экономики РК совместно с дочерней организацией холдинга «Байтерек» - Фондом развития предпринимательства «Даму» за пять месяцев 2025 года оказало поддержку 6 114 проектам на общую сумму 755,9 млрд тенге, передает Kazpravda.kz

Фото: Миннацэкономики РК

В апреле текущего года на базе Фонда «Даму» начата работа Гарантийных фондов. Первый из них ориентирован на поддержку проектов бизнеса с объемом финансирования до 7 млрд тенге, второй – на крупные инфраструктурные проекты с объемом свыше 7 млрд тенге. На сегодня соглашения заключены с 9 банками. Добровольные взносыосуществили Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halyk Bank.

С начала запуска Гарантийного фонда для МСБ уже поддержано 543 проекта на общую сумму кредитов 66,5 млрд тенге, при этом сумма предоставленных гарантий составила 35,4 млрд тенге. Более 70% одобренных проектов направлены на инвестиционные цели, включая запуск новых производств, приобретение оборудования и строительство. Наибольшее количество заявок одобрено в обрабатывающей промышленности - около 33% всех выданных займов. Также высокий спрос отмечен в транспортно-логистической отрасли, здравоохранении и образовании.

Всего по инструменту гарантирования за пять месяцев 2025 года Фондом «Даму» поддержано 2 470 проектов на общую сумму 325,1 млрд тенге, с общей суммой гарантий 225,8 млрд тенге.

В рамках перехода от механизма субсидирования процентных ставок к льготному кредитованию субъектов МСБ, в 2025 году предусмотрено увеличение объема финансирования в этом направлении до 750 млрд тенге, что почти в три раза превышает показатель 2024 года. Запущена новая программа льготного кредитования «Өрлеу». По новой программе ставка вознаграждения для конечного заемщика составит не более 12,6% годовых. Для участия в программе «Өрлеу» предпринимателям необходимо обращаться непосредственно в банки (на данном этапе - Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Halykbank).

По действующим программам льготного кредитования за пять месяцев 2025 года поддержано 873 проекта на 73,6 млрд тенге.

По инструменту субсидирования части ставки вознаграждения за тот же период поддержку получили 2 228 проектов на общую сумму кредитов 290,7 млрд тенге.

Лидирующие отрасли по количеству проектов и по сумме кредитов: сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность и торговля.