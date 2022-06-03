Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение

Агентство РК по противодействию коррупции объявило в розыск Нурлана Масимова, сообщает Kazpravda.kz.

"За совершение особо тяжкого коррупционного преступления разыскивается Масимов Нурлан Мырзаханович, 1973 года рождения. При установлении разыскиваемого или получении какой-либо информации о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: call-центр 1424, +7 (7172) 909 260, +7 (727) 278 7300, +7 (707) 978 0808", - говорится в распространенной информации.

За предоставление информации о его местонахождении предусмотрено вознаграждение до 4 000 МРП, отметили в Агентстве.

"Конфиденциальность гарантируется!" - заверили в ведомстве.