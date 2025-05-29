Токаев принял Генсека Совета Европы
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.
Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.
Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.