Президент Касым-Жомарт Токаев принял Генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления всестороннего сотрудничества между Казахстаном и Советом Европы.

Глава государства подчеркнул приверженность нашей страны курсу на дальнейшее углубление взаимодействия с европейской организацией. Президент проинформировал о реализации масштабной программы политических реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана.

Со своей стороны Ален Берсе выразил готовность Совета Европы к дальнейшему взаимодействию с Казахстаном.