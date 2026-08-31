Президент направил поздравительную телеграмму премьер-министру Малайзии

Касым-Жомарт Токаев поздравил Анвара Ибрагима и его соотечественников с национальным праздником Малайзии – Днем независимости, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение укреплению дружественных отношений с Малайзией. Он выразил уверенность в том, что благодаря совместным усилиям двустороннее сотрудничество будет и впредь поступательно развиваться на благо наших народов.

Президент Казахстана пожелал Анвару Ибрагиму успехов во всех его начинаниях, а народу Малайзии – благополучия и процветания.