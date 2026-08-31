Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек

Президент Казахстана по приглашению Президента Кыргызстана Садыра Жапарова прибыл с рабочим визитом в Бишкек для участия в 26-м заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и встрече в формате «ШОС+», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду