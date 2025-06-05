Глава государства поговорил по телефону с президентом Ирана
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Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.
В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Собеседники обсудили график предстоящих встреч.