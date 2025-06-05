Президенты Казахстана и Ирана обменялись поздравлениями по случаю священного для всех мусульман праздника Курбан айт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-иранских отношений, основанных на узах дружбы и добрососедства.

В ходе разговора были рассмотрены перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Собеседники обсудили график предстоящих встреч.