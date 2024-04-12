Токаев: Казахстан придает важное значение укреплению отношений с Грузией

Международное сотрудничество, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава государства принял председателя парламента Грузии Шалву Папуашвили, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Президент Касым-Жомарт Токаев, поприветствовав гостя, отметил, что Казахстан придает важное значение всестороннему укреплению отношений с Грузией – одним из ключевых партнеров в регионе Южного Кавказа. По его мнению, узы дружбы и взаимопонимания между Казахстаном и Грузией служат крепкой основой для достижения значимых успехов в углублении двусторонних связей.

Глава государства подчеркнул, что межпарламентский диалог играет важную роль в укреплении межгосударственных контактов, и Межпарламентская группа дружбы «Казахстан-Грузия» может существенно содействовать расширению горизонтов сотрудничества.

Как заявил президент, на сегодняшний день казахстанский бизнес представлен в различных секторах экономики Грузии, внося свой вклад в дальнейшее расширение торгово-экономических отношений двух стран.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных отношений между нашими странами. Пользуясь случаем, Касым-Жомарт Токаев поздравил дружественный грузинский народ с историческим выходом национальной сборной страны в финальную часть чемпионата Европы по футболу и пожелал дальнейших успехов.

Шалва Папуашвили выразил благодарность главе государства и всему народу Казахстана за теплый прием. Он отметил, что его визит является знаковым событием, так как является первым официальным визитом председателя парламента Грузии в Республику Казахстан.

Шалва Папуашвили подтвердил приверженность Грузии дальнейшему укреплению отношений с Казахстаном. По его словам, Тбилиси рассчитывает на углубление всесторонних связей с Астаной, в том числе в сфере транспортно-логистического взаимодействия. В частности, спикер грузинского парламента поддержал инициативу Главы нашего государства о совместном развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

#казахстан #Парламент #президент #международное сотрудничество #Грузия

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