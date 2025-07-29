В ходе заседания Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-турецкое сотрудничество, основанное на общности исторических и духовных ценностей, поступательно развивается в духе расширенного стратегического партнерства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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– Мы заинтересованы в продолжении этого пути и выводе наших отношений на более высокий уровень. Уважаемый г-н Президент, я высоко оцениваю итоги переговоров, которые мы только что провели в узком составе. Мы вновь подтвердили приверженность расширению сотрудничества. У нас для этого достаточно возможностей и энтузиазма. Между двумя странами сформирована обширная договорно-правовая база. В частности, действует более шестидесяти договоров и соглашений. Сегодня будет подписан ряд двусторонних соглашений, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На заседании были обсуждены вопросы расширения взаимной торговли. Объем двустороннего товарооборота в прошлом году составил 5 миллиардов долларов. Президент сообщил, что наша страна готова поставлять на турецкий рынок не менее 34 видов продукции на общую сумму 1 миллиарда долларов. Важно также увеличить ассортимент товаров, поступающих из Турции.

Стороны отметили особую значимость транспортно-логистической сферы в наращивании товарооборота. Глава государства подчеркнул, что Казахстан придает большое значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, и выразил заинтересованность в привлечении турецких инвестиций в строительство современных железных дорог, сухопутных портов и грузовых терминалов, а также в судостроение.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что реформы, проводимые для повышения инвестиционной привлекательности нашей страны, предоставляют широкие возможности для иностранных предпринимателей. При этом Казахстан, будучи открытым и надежным партнером, всегда готов поддержать турецких инвесторов.

Кроме того, на заседании Совета делегации обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, в том числе перспективы увеличения экспорта по нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан.

Глава государства пригласил турецкие компании к участию в проектах, направленных на снижение дефицита электроэнергии. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество «КазМунайГаза» и Turkiye Petroleum будет плодотворным. Президент обратил внимание на то, что новый Налоговый кодекс предусматривает режим роялти, то есть особые возможности, стимулирующие глубокую переработку сырья. Он призвал турецких инвесторов создать совместный фонд и принять участие в проектах в горнодобывающей отрасли и разработке природных ресурсов.

Большие перспективы имеет сотрудничество в сельском хозяйстве. Четверть производимого в Казахстане зерна, треть хлопка и 26 процентов зерновой клейковины экспортируются в Турцию. В целом, в аграрной отрасли нашей страны с участием турецкого бизнеса реализуется 23 инвестиционных проекта на сумму 1,3 миллиарда долларов. 18 из них уже запущены, а производимая продукция поставляется на международный рынок.

Участники заседания обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в сферах оборонной промышленности, информационных технологий, искусственного интеллекта, финансов, гражданской авиации, культуры, образования, здравоохранения и туризма.

Особо были подчеркнуты тесные образовательные связи между двумя странами. В ближайшее время в Астане и Алматы будут открыты две школы Фонда «Маариф», а также филиалы ведущих учебных заведений Турции. По инициативе Касым-Жомарта Токаева в декабре прошлого года в провинции Газиантеп, пострадавшей от землетрясения, началось строительство новой школы. Учебное заведение будет сдано в эксплуатацию в 2026 году.

Кроме того, в целях поддержки положительной динамики в области туризма, а также развития многоплановых двусторонних связей принято решение об установлении 90-дневного безвизового режима для граждан Турции в Казахстане. Президент Турции поприветствовал казахстанскую делегацию и лично Касым-Жомарта Токаева словами: «Добро пожаловать на Вашу вторую Родину!» Он также поздравил казахский народ со 180-летием великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы.

– Мы придаем особое значение сотрудничеству с Вашей страной. Сегодня двусторонние отношения вышли на уровень стратегического партнерства. Мы стремимся к дальнейшему наращиванию этой позитивной динамики в сферах торговли, оборонной промышленности, сельского хозяйства, туризма и культуры. Казахстан является одним из наших крупнейших торговых партнеров. Мы продолжим работать с целью доведения товарооборота до 15 миллиардов долларов, – заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

На заседании Совета с докладами с казахстанской стороны выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и министр транспорта Нурлан Сауранбаев, с турецкой стороны – министр иностранных дел Хакан Фидан.