Города и села станут чище и зеленее

В рамках недели «Киелі мекен» республиканской акции «Таза Қазақстан» жители области Жетысу навели образцовый порядок на улицах, в парках и у объектов историко-культурного наследия. На массовый субботник вышли тысячи жетысусцев, особое внимание в этот раз уделив исторической составляющей.

фото Дмитрия Ерофеева

Так, работники Талдыкорганского драматического театра им. Б. Римовой сообща навели порядок у памятников великому мыслителю Абаю и Жолбарысу би Жылқайдарұлы. В городском Парке Победы инвалиды и ветераны ОО «Семей полигон» и «Союз чернобыльцев области Жетысу» собрали мусор и листву у Обелиска памяти жертв ядерных испытаний. Представители старшего поколения высадили десятки молодых лип в Парке ветеранов.

А молодые жители региона подошли к уборке весьма креативно: в сквере у памятника Ильясу Жансугурову учащиеся, орудуя граблями и метлами, декламировали любимые стихи поэта.

– Для нас он – не просто мастер слова, но и пример настоящего патриота, – говорит студент второго курса Жетысуского университета им. И. Жансугурова Ернур Абдильдинов. – Участвуя в прекрасном начинании Главы государства, мы тоже хотим продемонстрировать свою любовь к Родине, внести вклад в сохранение памятников, в чистоту и озеленение нашего общего дома.

Не остались в стороне и другие города и районы края. Так, в Кербулакском районе провели благоустройство территории мемориального музея Шокана Уалиханова «Алтын­емел». Жители Ескельдинского района тщательно очистили парк, освежив Обелиск славы, а также убрали участок у музея им. Н. Алдабергенова, собрав в общей сложности 8 тонн мусора. В Аксуском районе санитарная очистка прошла на территории памятников «Бөрiбай батыр», «Ақын Сара» и Монумента жерт­вам кызыл­агашской трагедии.

Всего в населенных пунктах области насчитывается порядка 1 100 различных памятников, каждому из которых уделено отдельное внимание, говорят участники акции «Таза Қазақстан». Кроме того, в рамках недели «Киелі мекен» запланирован масштабный экофес­тиваль в урочище Кызылтас с уборкой территории и высадкой саженцев.