Государственного участия в экономике станет меньше Экономика 23 мая 2025 г. 5:00 2 Самат Бейсембаев старший корреспондент отдела экономики Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по либерализации экономики», в котором заложены инициативы по расширению экономической свободы и поддержке предпринимательства. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Документ содержит такие ключевые положения, как сокращение доли госсектора в экономике, улучшение деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына», предоставление равных условий, обеспечение конкуренции на финансовом рынке, невмешательство государства в предпринимательскую деятельность. В частности, о том, какие меры принимаются сейчас для того, чтобы повысить транспарентность административных процедур и обеспечить предоставление равных условий всем субъектам экономики, на площадке СЦК пояснил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов. Особенно представитель агентства счел необходимым подчеркнуть изменения в законодательстве, касающиеся упрощения доступа операторов связи к кабельным каналам. Теперь акиматы уполномочены проводить инвентаризацию этой инфраструктуры и сдавать ее в аренду. На рынке нефти и нефтепродуктов также произошли изменения – упрощен доступ поставщиков к переработке сырья и ключевым мощностям. – Для повышения эффективности равного и недискриминационного доступа частных поставщиков нефти к услугам ее транспортировки внесены поправки в правила формирования графика поставки и транспортировки нефти, предусматривающие внедрение цифровой платформы. Внесены изменения в правила равного доступа к ключевой мощности, устанавливающие принципы прозрачности, равного и беспрепятственного доступа субъектов рынка к услугам переработки и транспортировки нефти, а также к услугам хранения авиатоплива на территории аэропортов, – сказал Рустам Ахметов. Минсельхоз завершил оцифровку более 200 млн га сельхозугодий, что обеспечивает прозрачность распределения земель и исключает бумажную бюрократию. Кроме того, предлагается продавать право на недропользование участков недр через электронные аукционы. – Утвержден новый план-график по постепенному отказу от перекрестного субсидирования. Цель – снижение нагрузки на малый и средний бизнес, а также развитие конкуренции на розничных рынках сбыта электроэнергии, – добавил первый заместитель председателя агентства. Также предлагается перейти к стимулирующему методу тарифообразования. В сфере госзакупок вводятся правила, при которых заявки от госкомпаний отклоняются в случае, если имеются аналогичные предложения от частных компаний. Законодательные изменения на товарной бирже отныне ограничивают торговлю нестандартизированными товарами и регулируют участие государства в закупках – все это делается для повышения прозрачности. Министерство национальной экономики разработало и внедрило реестр мер господдержки, в который включено 111 инструментов помощи бизнесу. Также автоматизированы процессы включения в списки закупа, в том числе регистрация цен на лекарства и медицинские изделия. По словам Рустама Ахметова, меры также касаются финансового сектора – они направлены на упрощение открытия банков и повышение доступности финансовых услуг для бизнеса и населения. #экономика #указ #либерализация