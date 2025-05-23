Государственного участия в экономике станет меньше

Экономика
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Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по либерализации экономики», в котором заложены инициативы по расширению экономической свободы и поддержке предпринимательства.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Документ содержит такие ключевые положения, как сокращение доли госсектора в экономике, улучшение деятельности АО «ФНБ «Самрук-Казына», предоставление равных условий, обеспечение конкуренции на финансовом рынке, невмешательство государства в предпринимательскую деятельность.

В частности, о том, какие меры принимаются сейчас для того, чтобы повысить транспарентность административных процедур и обеспечить предос­тавление равных условий всем субъектам экономики, на площадке СЦК пояснил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК Рустам Ахметов.

Особенно представитель агентства счел необходимым подчеркнуть изменения в законодательстве, касающиеся упрощения доступа операторов связи к кабельным каналам. Теперь акиматы уполномочены проводить инвентаризацию этой инфраструктуры и сдавать ее в аренду. На рынке нефти и нефтепродуктов также произошли изменения – упрощен доступ поставщиков к переработке сырья и ключевым мощностям.

– Для повышения эффективности равного и недискриминационного доступа частных поставщиков нефти к услугам ее транспортировки внесены поправки в правила формирования графика поставки и транспортировки нефти, предусматривающие внедрение цифровой платформы. Внесены изменения в правила равного доступа к ключевой мощности, устанавливающие принципы прозрачности, равного и беспрепятственного доступа субъектов рынка к услугам переработки и транспортировки нефти, а также к услугам хранения авиатоплива на территории аэропортов, – сказал Рустам Ахметов.

Минсельхоз завершил оцифровку более 200 млн га сельхозугодий, что обеспечивает прозрачность распределения земель и исключает бумажную бюрократию. Кроме того, предлагается продавать право на недропользование участков недр через электронные аукционы.

– Утвержден новый план-график по постепенному отказу от перекрестного субсидирования. Цель – снижение нагрузки на малый и средний бизнес, а также развитие конкуренции на розничных рынках сбыта электроэнергии, – добавил первый заместитель председателя агентства.

Также предлагается перейти к стимулирующему методу тарифообразования. В сфере госзакупок вводятся правила, при которых заявки от госкомпаний отклоняются в случае, если имеются аналогичные предложения от частных компаний.

Законодательные изменения на товарной бирже отныне ограничивают торговлю нестандартизированными товарами и регулируют участие государства в закупках – все это делается для повышения прозрачности.

Министерство национальной экономики разработало и внедрило реестр мер господдержки, в который включено 111 инструментов помощи бизнесу. Также автоматизированы процессы включения в списки закупа, в том числе регистрация цен на лекарства и медицинские изделия.

По словам Рустама Ахметова, меры также касаются финансового сектора – они направлены на упрощение открытия банков и повышение доступности финансовых услуг для бизнеса и населения.

#экономика #указ #либерализация

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