Государству и бизнесу нужен новый общественный договор

Обращаясь к казахстанским бизнесменам, Глава государства отметил: сфера бизнеса – одна из основ национальной экономики. При этом он подчеркнул, что предприниматели должны активно участвовать в формировании новой экономической модели Справедливого Казахстана.

– Как известно, в Послании я предложил новые подходы к дальнейшему развитию нашей страны. Мы должны довести рост экономики до 6–7%. Для этого необходимо оказать максимальную поддержку частной инициативе бизнеса. В этом направлении приняты определенные меры. Однако темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего нам нужно выстроить отношения между государством и бизнесом на совершенно новой основе, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, сейчас речь идет о заключении нового общественного договора государства с бизнесом. Суть его состоит в том, что государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности. Предприниматели в свою очередь добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников.

– Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии, – сказал Президент. – Госаппарат не должен видеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя закона. Такой подход порождает репрессивный по своей сути характер администрирования. Государство обязано помогать предпринимателям. Этот момент хочу выделить особо. Именно помогать. Что касается предпринимателей, то они не должны выступать в роли «жалобщиков» и «просителей», а должны стать истинно равноправными партнерами госаппарата.

Сейчас у сторон договора друг к другу немало вопросов. Бизнес волнуют слабая защита частного капитала, чрезмерное вмешательство государства в экономику, нерыночное ценообразование и избыточное регулирование. Со стороны государства есть недовольство фактами уклонения от налогов, вывода капиталов, мошенничества при получении господдержки, ущемления прав трудовых коллективов.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, главный вызов сегодня – обеспечение полного взаимодействия бизнеса и госаппарата.

– Нужно разорвать этот порочный круг. Конечно же, в вопросе выстраивания доверительных отношений государству нужно сделать первый шаг навстречу. Необходимо не на словах, а на деле следовать принципу «презумпции невиновности» бизнеса. Внедрять его на всех уровнях – от сельского акимата до республиканских структур. Большое значение при этом имеет упрощение администрирования, повышение его проз­рачности за счет цифровизации, а также сокращение прямого взаимодействия между чиновником и предпринимателем. Нужно шире применять уведомительный порядок разрешений, оптимизировать отчетность. Поэтому предстоит перенастроить и законодательство, и служебные процессы в гос­органах, – обозначил направления работы Глава государства.

Верховенство права и защита собственности

В беседе с отечественными бизнесменами Глава государства отдельно остановился на приоритетных задачах, которые необходимо решить в самое ближайшее время.

Первая из них – обеспечение верховенства права и защиты частной собственности.

Президент назвал это базовым условием для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, но сейчас здесь есть ряд системных проблем. Так, например, в работе контролирующих органов и судов, как выразился Глава государства, «не применяется принцип приоритета сущности над формальными признаками нарушения», то есть любые, даже незначительные ошибки в хозяйственной деятельности предприятий зачастую квалифицируются как преступления. Продолжают поступать жалобы бизнеса на действия силового блока.

– Бороться с преступлениями, в том числе экономическими, нужно исключительно законными методами. Перегибы не только не соответствуют интересам государства, но и дискредитируют Казахстан, подрывают доверие людей к моим инициативам. Нам нужно создать сбалансированный механизм контроля, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также обратил внимание на то, что назрела необходимость проведения консультаций с юридическим и предпринимательским сообществом по вопросу создания самостоятельной кассационной инстанции.

– Судейский корпус утверждает, что данный шаг позволит обеспечить качественную защиту прав граждан. Администрация Президента займется этим вопросом. Если будет достигнуто единое мнение по созданию кассационных судов, то мы не допустим увеличения бюджета судебной системы. Соблюдение и защита законных интересов бизнеса – это наш приоритет. Поэтому необходимо существенно укрепить административную юстицию и расширить сферу ее применения. Она показала на практике свою востребованность и эффективность, – сказал Глава государства.

Как отметил Президент, сегодня свыше 60% решений судов выносятся в защиту гражданина и бизнеса (ранее – менее 15%). В то же время недостаточно проводится работа над систематическими ошибками государственного аппарата, которые вынуждают бизнес обращаться в суд. Он поручил Правительству совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей провести тщательный анализ негативной практики в деятельности госорганов и принять действенные меры для ее искоренения.

– Повторяю: задача госаппарата – всячески помогать законной предпринимательской деятельности в стране. Всякое воспрепятствование бизнесу в нарушение законодательства – это преступление государственного характера. Я, как Президент, вижу своей задачей превращение Казахстана в страну, абсолютно благоприятную для ведения бизнеса, как крупного, так и среднего и малого, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Баланс интересов

Вторая задача – соблюдение баланса интересов государства и бизнеса при возврате активов.

Закон о возврате активов, принятый недавно в Казахстане, Президент назвал «актом общественного согласия» и отметил, что данная работа должна, в конечном счете, оздоровить нашу экономику и предотвратить социальное расслоение и разобщение.

– Добросовестному бизнесу, иностранным и казахстанским инвесторам опасаться нечего, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев призвал состоявшихся бизнесменов страны стать движущей силой индустриализации, потянуть за собой новую волну промышленного предпринимательства, принять участие в реализации крупных проектов в металлургии, химии, машиностроении и других отраслях.

– У вас есть финансы, опыт, налаженные связи на мировых рынках. Поэтому вы в состоянии проработать реализацию подобных проектов. Покажите, что вы готовы вкладывать средства в развитие страны. Честный и патриотично настроенный бизнес у нас всегда будет в почете и под защитой государства. Скажу откровенно: инвестиции в такие производства будут рассматриваться как серьезная заявка на то, чтобы доказать законность происхождения активов. Если весь приобретенный ранее капитал работает не только на пользу собственника, но и на благо национальной экономики, на процветание Казахстана – это хороший довод, чтобы исключить вопросы об источнике происхождения денег. Но окно для такого компромисса стремительно сужается. Это тоже надо понимать, – подчеркнул Президент.

Налоги и стимулы

Третья задача – обеспечить справедливое налогообложение, стимулирующее экономику.

Бизнес, по словам Президента, продолжает жаловаться на сложность и нестабильность налогового законодательства, что снижает уверенность инвесторов, иногда создает для бизнеса проблемы «на ровном месте».

– Фискальные органы массово вовлекают предпринимателей в судебные тяжбы. В частности, это касается исков о признании сделок недействительными. Нагрузка на суды значительно выросла – фактически на них возложили функцию по проверке правильности исчисления налогов. Это недопустимо, требуются меры для исправления данной ситуации. Правительству следует предусмотреть в новом Налоговом кодексе эффективный механизм противодействия уклонению от уплаты налогов. Повторюсь: чем проще законодательство, тем меньше возможностей его неверно истолковать. Поэтому нужно кардинально упростить процедуры, искоренить двоякость формулировок. Необходимо, чтобы все спорные случаи неукоснительно трактовались в пользу налогоплательщика, – подчеркнул Глава государства.

Он также обратил внимание на то, что 80% всех налогов в стране уплачивают всего около 260 компаний. При этом, по оценкам экспертов, 4 млн человек из общего количества занятого населения Казахстана не платят налоги со своих доходов.

– Микро- и малый бизнес даже при упрощенном налогообложении скрывает и занижает свои обороты. Почти 70% субъектов бизнеса по упрощенной декларации показывают доход меньше пяти миллионов тенге и уплачивают всего 6% от поступлений в рамках данного режима. Поэтому одной из основных целей новой налоговой политики должно стать увеличение количества активных налогоплательщиков через упрощение налоговых процедур, эффективное взаимодействие с населением и бизнесом. Платить налоги должно быть выгоднее и проще, чем уклоняться от них и рисковать, договариваясь с контролирующими органами на местах, – поставил задачу Президент.

Он также обратил внимание на то, что рост национальной экономики серьезно ограничивает нехватка инвестиций. За последние 10 лет отношение инвестиций в основной капитал к чистой прибыли компаний сократилось с 38 до 29%, то есть предприниматели все меньше прибыли реинвестируют в свой бизнес.

На эту проблему, по словам Президента, накладывается и отсутствие прогресса в диверсификации инвестиционного потока. Значительная часть иностранных вложений (68%) по-прежнему приходится на сырьевые сектора. Тогда как в обрабатывающей промышленности, электроснабжении, транспорте и ряде других отраслей идет отток зарубежных капиталов.

– Правительству совместно с бизнес-сообществом нужно дополнительно проработать три-четыре действенные меры, которые способствовали бы привлечению инвестиций в приоритетные сектора экономики, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Реальная индустриализация

Четвертая задача – обеспечение реальной индустриализации.

– Основу сложной и устойчивой экономики составляет обрабатывающая промышленность, активно осваивающая сегмент средних и верхних переделов. В то же время о наличии множества больших препятствий в этом направлении говорит низкий уровень выживаемости предприятий. У нас только четверть компаний остается на рынке на второй год после открытия. Для сравнения: в других странах этот показатель равен 70–80%. Во многом это свидетельство несовершенства бизнес-климата в Казахстане, – подчеркнул Глава государства.

Он также обратил внимание Правительства на необходимости повышения реальной доли местного содержания при выпуске товаров. Причем заниматься этим нужно внимательно и предметно. Случаи, когда в долю местного содержания включаются затраты на фонд оплаты труда, налоги, расходы на коммунальные услуги и даже рекламу – это ненужная «показуха».

Президент отметил, что нужно активно применять кооперационный принцип, стимулирующий крупные производства выпускать продукцию с использованием отечественных комплектующих, узлов и деталей. В целом, по его словам, все крупные предприятия, получающие государственные заказы и пользующиеся господдержкой, должны закупать в основном казахстанские товары и услуги.

– Импорт допускается, если в стране нет аналогичной продукции и при обязательном условии, что в течение двух-трех лет сами компании – потребители импорта или их зарубежные партнеры создадут или помогут запустить такие производства в Казахстане. Конечно, речь идет только об экономически обоснованных проектах, – добавил Глава государства.

Важным двигателем роста и диверсификации отечественной экономики, по мнению Касым-Жомарта Токаева, должна стать нефтесервисная отрасль.

– Сегодня по проектам Тенгиз, Кашаган и Карачаганак проектирование (инжиниринг) выполняется в зарубежных странах. Это касается и проекта будущего расширения месторождения Тенгиз. Понятно, что в проектные решения закладываются импортные материалы и оборудование. Это закрывает доступ отечественных производителей к реализации нефтегазовых проектов. Местное содержание в товарах, используемых в крупнейших проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак), не достигает и 5%. Правительство должно добиваться перемещения проектных дизайн-офисов в Казахстан с обязательным привлечением местных инженеров и компаний, – сказал Глава государства.

Также Президент поручил Правительству принять комплексные меры по продвижению отечественных нефтесервисных компаний за рубежом.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев поднял проблему вытеснения зарубежными компаниями казахстанских экспортеров с их традиционных рынков сбыта. Это касается, например, поставок казахстанского зерна в Иран. Аналогичные риски имеются в направлении Афганистана и стран Центральной Азии, отметил он.

– Ситуация с национальными валютами сопредельных с Казахстаном стран усиливает вероятность колебаний цен на значимые для нашей страны товарные позиции. Правительство должно иметь конкретный и прозрачный алгоритм стабилизации внутреннего зернового и других важных для национальной экономики рынков, – сказал Глава государства.

Он также подчеркнул, что в среднесрочной перспективе следует поэтапно отказаться от нерыночных механизмов поддержки предприятий, главным образом – от сплошного субсидирования без оглядки на приоритетность отрасли, значимость проекта, его влияние на экономику.

– Нужно переходить к механизмам гарантирования и мерам нефинансовой поддержки. На смену государственному регулированию цен и ограничениям должно прийти «мягкое управление» спросом и предложением, – отметил он.

Поддержать средний бизнес

Пятая задача – ускорение развития среднего предпринимательства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, в Казахстане созданы наилучшие условия для малого и крупного бизнеса. В то же время отсутствуют стимулы для перехода малого бизнеса в наиболее важный – средний сегмент бизнеса.

– При этом именно средний бизнес имеет возможности и серьезную мотивацию для своего развития на внешних рынках, создания новых конкурентных продуктов и их продвижения, в том числе на экспорт, – подчеркнул Глава государства. – Средний предприниматель менее инерционен, более мобилен и быстрее адаптируется к меняющимся рыночным условиям. Да, за последние 7 лет наблюдается рост доли малого и среднего предпринимательства в ВВП. Но основным двигателем данной динамики выступают субъекты малого предпринимательства, количество которых увеличилось на 46%. На этом фоне среднее предпринимательство выросло лишь на 0,5%, повысив свою долю в экономике с 5% до 6,2%. При этом в странах ОЭСР его доля в среднем равна 18%, а в отдельных государствах еще выше – до 26%. Никаких особых условий для поддержки именно среднего бизнеса, тем более в обрабатывающей промышленности, у нас до сих пор не создано, – отметил он.

Президент напомнил, что в Послании поручил внести изменения в законодательство, стимулирующие укрупнение субъектов малого предпринимательства. Например, предложил он, следует проработать предоставление особых мер государственной финансовой поддержки, а также льготный доступ к гостендерам для бизнеса, который работает в стандартном налоговом режиме.

– Особое внимание необходимо уделить следующему аспекту. В ряде случаев целью создания бизнеса становится возможность получить государственную поддержку, а не сама предпринимательская деятельность. В результате, экономическая отдача от мер господдержки несоразмерна объему затраченных бюджетных ресурсов. За 2015–2021 годы объем государственной поддержки бизнеса (7 трлн тенге) превысил сумму налоговых поступлений от поддержанных компаний (4,5 трлн тенге) в полтора раза. И подобная практика повторяется из года в год. Предыдущие попытки изменить подходы к стимулированию бизнеса не увенчались успехом. Поэтому поручаю Правительству обеспечить качественную перезагрузку механизмов мер поддержки, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также предложил проработать вопрос создания открытого единого информационного реестра получателей мер поддержки. Это позволит исключить чрезмерную концентрацию ресурсов в узком кругу предприятий, а также объективно и оперативно оценивать эффективность государственной помощи.

Отдельно Президент остановился на вопросах деятельности Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», которая должна стать ключевым каналом эффективного диалога между бизнесом и государством.

– Требуется дальнейшая трансформация палаты, повышение качества корпоративного управления ею. Палата должна полноценно выражать консолидированное мнение предпринимателей, стать одной из основных движущих сил социально-экономических реформ, – подчеркнул Глава государства.

На совещании, по информации пресс-службы Президента, также выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, генеральный прокурор Берик Асылов, председатель президиума НПП «Атамекен» Райымбек Баталов, уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов, учредитель ТОО «Риддерский завод горно-шахтного оборудования» Андрей Печенин, генеральный директор ТОО «Кайып-Ата» Сырым Ертаев, основатель и руководитель IT холдинга «Kazdream» Даурен Тулебаев, акционер ТОО «Orient Finance Group» Руслан Шаекин, директор ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» Фарид Абитаев, директор компании по проектированию и строительству железных дорог ТОО «Конкурент-Б» Бахытбек Кадиров, предприниматель из области Абай Елена Асылбекова.