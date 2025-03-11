Грабителя задержали в Астане

Он выхватил из рук девушки дорогостоящий телефон, передает Kazpravda.kz со ссылкой на департамент полиции города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице 22-летняя местная жительница обратилась в полицию. Потерпевшая рассказала, что шла по улице, разговаривая по телефону, как на нее напал некий мужчина, который выхватил IPhone и скрылся в неизвестном направлении.

Cтоимость гаджета превышает полмиллиона тенге.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 37-летний гражданин. Злоумышленник дал признательные показания. Похищенный телефон нашли, в скором времени его вернут законной владелице.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.