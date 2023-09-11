Грандиозный грант

Претендовать на гранты могут все желающие, но предпочтение отдается безработным, многодетным и малообеспеченным семьям, молодежи. В регионе численность молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет составляет 654 тыс. 353 человека, или 30% от общего состава населения.

Вовлечение молодых в сферу предпринимательства – часть всесторонней поддержки, в которой они нуждаются. Грант можно использовать на покупку оборудования, как это сделала, к примеру, многодетная мать Гульдана Ертаева. Идею открыть свой швейный цех она вынашивала давно, почти восемь лет, с тех пор как начала осваивать азы ремесла.

Женщина успешно защитила свой бизнес-проект, став одной из 90 жителей Кентау, получивших гранты на развитие предпринимательства. Финансовую поддерж­ку в сумме 1 млн 380 тыс. тенге она использовала на покупку оборудования и расходных материалов.

Такую государственную поддержку оказывают начинающим предпринимателям по всей области. С начала года по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей» одобрено 230 бизнес-идей. Для их воплощения в жизнь выделено почти 4 млрд тенге.