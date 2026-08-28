Готовность ребенка к обучению определяется не уровнем знаний

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В новом учебном году в первый класс пойдут более 380 тыс. детей. Но все ли они готовы к школе? Об этом наш разговор с детским психиатром Татьяной Дегтярь.

Главный вопрос, который до сих пор волнует родителей и вызывает дискуссии в социальных сетях: во сколько лет отдавать ребенка в школу? Специалисты в области психологии и психиат­рии считают, что идеальный возраст для поступления в первый класс – 7 лет.

– С точки зрения физиологии, семилетка готов к школе значительно лучше, чем пяти-шестилетний малыш. К этому возрасту у него гораздо успешнее сформирована исполнительная функция, за которую отвечают лобные доли коры головного мозга. Благодаря этому ребенок уже способен расставлять приоритеты и удерживать фокус внимания: он может запомнить, какие уроки ждут его завтра, самостоятельно собрать портфель, ничего не забыв и не потеряв. Более того, к семи годам лучше созревает и сам скелет. В шесть лет кости кисти еще не полностью сформированы, из-за чего ученику может быть физически неудобно и даже больно подолгу держать ручку при письме, – говорит Татьяна Дегтярь.

Такое экспертное мнение подкреплено многолетней практикой. За почти четверть века профессиональной деятельности через кабинет Татьяны Ивановны, которая сегодня работает клиническим директором одной из столичных клиник, прошли сот­ни самых разных детей, и этот колоссальный опыт доказал: за каждым «простым» дошкольным затруднением может скрываться либо индивидуальная особенность нервной системы, вовремя распознать которую под силу только врачу, либо более серьезное отклонение.

– В государственные программы планового скрининга, на которые здоровые дети приходят в определенном возрасте, психиатр не входит. Без конкретных жалоб родители вряд ли поведут сына или дочь к нему сами – скорее обратятся к педагогу-психологу. В нашей клинике такой специалист есть, и он определяет школьную зрелость по стандартизированным методикам – вроде известного теста Керна – Йирасека и ряда других. Психолог изучает когнитивные способности, внимание, гибкость мышления, мелкую и крупную моторику, словарный запас и эмоциональную саморегуляцию. Мы, психиатры, выступаем в качестве медицинских экспертов, – поясняет Татьяна Ивановна, делая ремарку, что к ней на прием приводят как здоровых детей, так и тех, кто нуж­дается в особых образовательных потребностях.

Задолго до…

Большинство взрослых думают: если ребенок умеет считать, писать, читать, то этого вполне дос­таточно для социализации будущего школьника на новом месте. Специалисты же смотрят на его психоэмоциональное состояние. Бывает так, что у первоклассника очень хорошие академические навыки, но он замкнутый или, наоборот, очень активный.

– Конечно, мы оцениваем академические навыки: знание букв, цифр, умение писать. Но, помимо этого, важны и другие критерии. В первую очередь это развитие высших психических функций: понимание речи, словарный запас и абстрактное мышление. Во-вторых, мыслительные процессы, которые служат базой для усвоения информации. Также критически важны внимательность и усидчивость. Способен ли ребенок высидеть 45 минут за партой, последовательно выполнять задания и переключаться между ними не отвлекаясь? Если он постоянно вскакивает, перебивает, не соблюдает правила или просто мечтает, то в школьной жизни ему будет нелегко, – отмечает собеседница.

Не менее важно и другое – субор­динация. Конечно, для детского сознания такое чопорно «взрослое» слово тяжело усваиваемое. Но умение вести себя в кругу взрослых (с учителями, завучами и директором), а также среди сверстников во многом определяет успех ребенка в будущем. Еще задолго до того, как мальчик или девочка переступит школьный порог, каждому родителю не помешало бы обратить внимание на то, умеет ли их малыш дружить с детьми, понимает ли, что такое дружба. Способен ли он поделиться какой-либо вещью и может ли играть по правилам. Легко ли ему попросить о чем-то, обладает ли он сильной обидчивостью и не стесняется ли сделать кому-то замечание. Обеспокоенность могут вызвать акты агрессии, неконтролируемая злость со стороны маленькой личности.

– Помимо проверки у детей когнитивных функций, оценивания умственных способностей, внимания, памяти, сосредоточенности, мы обязательно смотрим на эмоциональную саморегуляцию и умение общаться со сверстниками. Кроме того, обязательно проводим визуальный осмотр. Если я увижу, например, что ребенок очень маленького роста, у него есть проблемы со зрением или с крупной и мелкой моторикой, то я направлю его к коллегам более узкого профиля, – продолжает разговор Татьяна Ивановна, добавляя, что к ней на прием в основном приводят деток с проблемами в поведении или приходят в том случае, если на руках есть заключение медиков.

Проверку готовности к школе детей с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности) и РАС (расстройствами аутистического спектра), к слову, проводят комплексно, смещая фокус со стандартного умения читать и писать на уровень саморегуляции, социализации и навыки адаптации к школьной рутине.

– Как правило, активный поток обращений поступает с началом учебного года. Родители детей с СДВГ говорят, что их дети невнимательны, неусидчивы, шумят на уроках и вскакивают с мест, из-за чего администрация школы начинает настойчиво намекать на визит к врачу, на прохождение психолого-медико-педагогичес­кой консультации, если этого не было сделано заранее. Но главный парадокс здесь заключается в том, что такие дети зачастую интеллектуально очень развиты, прекрасно читают, пишут, «щелкают» олимпиады на курсах подготовки к школе и демонстрируют блестящие академические результаты. Видя все это, родители совершают ошибку и отдают ребенка в первый класс слишком рано – в пять-шесть лет, полностью игнорируя поведенческие звоночки на подготовке и забывая, что школа требует не просто интеллекта, а физиологической зрелости нервной системы и саморегуляции, дефицит которых СДВГ только усугубляет, – говорит эксперт.

Вторая категория маленьких пациентов оказывается у специалиста гораздо позже – спустя полгода или год, когда академическое отставание становится очевидным и педагоги напрямую отправляют семью к психиатру. Это дети со скрытыми когнитивными дефицитами, которые изначально не усваивают программу из-за позднего появления речи, бедного словарного запаса, слабого абстрактного мышления. В отличие от гиперактивных сверст­ников они ведут себя тихо, не срывают уроки и долго остаются «невидимыми», пока усложнение программы не вскрывает их полную неготовность к обучению. А это как раз таки доказывает: успешная адаптация к школе держится не на одном лишь умении читать, а на триаде интеллекта, психологической зрелости и способности управлять своим телом и вниманием.

Пора бить тревогу?

Новый коллектив и неизвестная обстановка – большой стресс не только для ребенка, но и даже для взрослого человека. До наступления учебного года специалисты советуют сформировать у будущего школьника положительный опыт при помощи метода экспозиции, где значимой фигурой выступает родитель, мягко и предсказуемо расширяю­щий зону комфорта чада: сначала организовывает встречи в гарантированно безопасной среде (например, в гостях у знакомых доброжелательных детей), затем смещает акцент на детские игровые площадки. При этом всегда оставаясь рядом для того, чтобы поддержать и приободрить.

– Если малыш боится идти в новый коллектив, в первую очередь важно оценить его состояние. Допустим, если он просто сам по себе робкий и тревожный, то здесь поможет детский психолог – это будет обычная, спокойная психологическая работа. Но если страх уже перешел на физический уровень, к примеру, у ребенка перед школой болит живот, его тошнит или он плохо спит, то тогда нужно сразу идти к психиатру, потому что может понадобиться медикаментозное лечение. Главное не затягивать: если вы видите, что вашему чаду тяжело адаптироваться, вовремя обратитесь к специалисту, который поможет бережно справиться со страхом и защитит его здоровье от нервных срывов, – советует Татьяна Ивановна.

В любом случае важна бдительность взрослых, особенно в ситуации, когда адаптационный период давно прошел, но школьник звонит в середине дня с мольбами: «Заберите меня отсюда!» Возможно, причина кроется не в обыденной капризности, а проблема значительно глубже.

– Критика и унижения со стороны педагога в начальной школе категорически недопустимы, поскольку адекватное обучение должно строиться не на порицании за промахи, а на экологичном освоении материала, где ошибки – естественная часть процесса. Задача учителя – объяснить детям, что сделать все идеально с первого раза невозможно, поощрять их старания и выступать в роли поддерживающего наставника, а не цензора, особенно публичного. Если ребенок жалуется на обидные замечания и насмешки одноклассников, которые преподаватель не пресекает, родителям необходимо незамедлительно обращаться к администрации школы для защиты прав ученика. В случаях, когда деструктивное поведение педагога приводит к соматическим симптомам и бьет по здоровью ученика, его нужно немедленно переводить в другой класс, параллельно привлекая недобросовестного работника школы к ответственности в правовом поле, – уверена детский психиатр.