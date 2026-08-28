Первый раз – в первый класс

Правила приема в первый класс мы с супругой внимательно изучили еще в июне. Для зачисления ребенка в школу есть два пути: подать документы в электронном формате через портал egov.kz либо сдать их в бумажном виде, посетив учебное заведение. Выбрав второй вариант, мы отправились в ближайшую к нашему дому школу-гимназию № 80 (по улице Шаймердена Косшыгулулы). В приемной комиссии нам дали список документов, согласно которому до 31 августа мы должны были сдать паспорт здоровья ребенка, карту профилактических прививок, заявление родителя, фотографию малышки размером 3×4 см, копии наших удостоверений личности и свидетельства о рождении дочери.

Отмечу, что медосмотр в поликлинике по месту прикрепления мы прошли за два дня. Вместе с Майей посетили кабинеты педиат­ра, окулиста, отоларинголога, невролога, хирурга и стоматолога. Врачи проверяли физическое развитие ребенка, спрашивали о перенесенных заболеваниях и прививках, а затем вносили свои заключения в паспорт здоровья.

Отдельно мы записались и на прием к детскому психологу. За полгода до школы Майя посещала частный подготовительный центр, где училась писать, считать и выполняла логические задания. Но нам хотелось убедиться, готова ли она психологически к школьной нагрузке.

Детский психолог Татьяна Белая объяснила, что еще до школы ребенку важно приобрести некоторые базовые навыки, которые помогут ему в учебе. Она проверила, знает ли Майя имена и фамилии своих родителей, в каком городе живет, различает ли диких и домашних животных, понимает ли, что такое время суток и какие сезоны бывают в году. А потом в игровой форме дочь решала простые задачи: например, находила лишнюю фигуру в группе или сравнивала предметы по разным признакам.

В заключении психолог указала, что Майя – способная девочка, но по характеру нежная и чувствительная, поэтому, возможно, будут трудности с адаптацией в классе. Поговорив с дочерью, мы все же решили – в этом учебном году она пойдет в школу.

После сдачи всех документов начались хлопоты, связанные с поиском одежды, обуви и канцелярских принадлежностей. В столичных учебных заведениях утверждена единая школьная форма классического стиля темно-синего цвета. В комплект для девочек входят пиджак, жилет, юбка, брюки, белая блузка и сарафан. Для холодного времени года предусмотрены бомбер, трикотажный жилет, белая водолазка и поло. Отдельно нужно приобрести спортивную форму, футболки, кроссовки и туфли. При этом родители могут самостоятельно выбрать торговую сеть, производителя и подходящий ценовой диапазон.

Майя – девочка худенькая, поэтому одежду найти для нее было непросто. Нам важно, чтобы форма была удобной, хорошего качества ткани. Мы часами искали ее в социальных сетях, сравнивали модели, спрашивали советов у знакомых. За два дня посетили несколько торговых центров и магазинов, где Майя примеряла пиджаки, сарафаны, рубашки и брюки. В итоге нам приглянулся магазин отечественного производителя, где удалось найти нужные фасоны, размеры и цвета. Нарядный сарафан и белую блузку мы приобрели в нем за 22 тыс. тенге. А брюки и бомбер нам обошлись в 8 тыс. и 7 тыс. тенге соответственно. Спортивный костюм и кроссовки стоили 20 тысяч.

В поисках канцелярских принадлежностей пришлось пробежаться по школьным ярмаркам, где по дос­тупным ценам мы нашли и рюкзак, и ручки с карандашами, и тетради, и другие необходимые мелочи. В результате на сборы в школу было потрачено около 100 тыс. тенге.

До начала учебного года осталось совсем немного. И я думаю, что время, когда мы с Майей часами ходили по магазинам, – это не просто период необходимых хлопот, а полезное совместное занятие для всех членов нашей семьи. Родители должны знать, что будет носить их ребенок, разбираться в ассортименте, тканях, цветах и пок­рое одежды. Да и дочке наверняка запомнятся дни, когда родители были рядом, выбирая рубашки и юбки, ждали возле примерочной и эмоционально реагировали на каждый образ. Думаю, благодаря этому предстоящая учеба будет вызывать у нее меньше тревог и больше приятных ожиданий.