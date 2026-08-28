Строгий покрой, четкий сигнал...

Небольшому музею 15 лет. Как рассказал председатель Совета ветеранов областного управления спецслужбы охраны Кабен Кайсенов, о коллекции экспонатов в подразделении задумались накануне 60-летнего юбилея службы. Она зародилась в 1952 году, когда в структуре органов внутренних дел в кулак собрали самых подготовленных силовиков – для охраны особо важных и секретных объектов. Спец­охрана получила продвинутое по меркам того времени оснащение: пульты занимали чуть ли не всю комнату, действовала спецсвязь. Если на объекте возникала проблема, в дежурную часть поступал сигнал тревоги, на место в течение трех минут выдвигалась группа захвата.

– Первые радиостанции работали на небольшом расстоянии, – рассказал Кабен Куксегенович. – В знаменитом сериале «Место встречи изменить нельзя» есть такие кадры: во время операции по захвату банды оперативники связываются с Глебом Жегловым из штабного автофургона, припаркованного недалеко от магазина. Чуть позже в отделах появились аппараты «Сигнал» или «Рубин» со встроенными световыми датчиками.

Свои системы сигнализации спецслужба устанавливала на складах, в важных хранилищах, кассах, казначействах… Оборудование было связано выделенными проводными каналами с дежурной частью. На пульте каждому охраняемому объекту соответствовала своя лампочка-индикатор: если она загоралась, срабатывал еще и звуковой сигнал. В 1960-х на смену этим приемникам, работавшим на длинных волнах, пришли ультракоротковолновые «Марс» и «Уран». Связь стала круглосуточной, с минимальными помехами. А следом, по словам ветерана, служебные милицейские «жигули» и «волги» стали укомплектовывать радиостанцией «Виола».

– Приемники работали на фиксированных частотах, – показал экспонат глава ветеранской организации. – В советских фильмах «Петровка, 38», «Огарева, 6», «ТАСС уполномочен заявить...» много эффектных кадров, где сотрудники пользуются связью во время спец­операций или погони.

На рубеже 1990-х в дежурных час­тях появились более совершенные «Ока» и «Кристалл», но сегодня и они кажутся «динозаврами» по сравнению с цифровыми технологиями.

Среди экспонатов в музее есть мегафон – часть обязательного оснащения подразделений во время усилений, на массовых или особо важных мероприятиях. Берешь в руки такой рупор – и тут же вспоминается знаменитый эпизод из кинохита «Место встречи…»: Глеб Жеглов в кожаном пальто и шляпе, револьвер, рупор – «А теперь Горбатый! Я сказал – Горбатый!..»

Отдельно в небольшой экспозиции представлена форма сотрудников. По словам Кабена Куксегеновича, форма образца конца 1980-х была из качественной проч­ной ткани, погладишь – стрелки держатся. Зимой офицерскому составу вне службы разрешалось носить шинель без портупеи и с отложенным бортиком. Правда, в суровом климате Рудного Алтая такой привилегией мало пользовались, мужчины предпочитали более теплые дубленки и ушанки вместо папах. Зато незаменимой вещью считался непромокаемый плащ-дождевик, здорово выручавший в непогоду во время сопровождения охраняемых грузов.

– Посмотрите, какие рукава, – с удовольствием показал ветеран экс­понат из прорезиненной ткани. – Они трехшовные, с хлястиками, отлично защищали от ветра и дож­дя. К сожалению, не сохранились сведения, кто передал этот плащ в музей. Коллекционеры сегодня буквально охотятся за такими образцами.

Гордость председателя совета ветеранов – стенд с портретами руководителей областного управления внутренних дел (сегодня – департамента полиции). Рядом – витрина с собранием ведомственных нагрудных знаков советского периода и современного Казахстана. Например, раньше за высокие показатели вручали знак «Отличник милиции» (щит с мечом в обрамлении лаврового венка, с красной звездой), в нулевые заслуги сотрудников отмечали знаком «Еңбек сіңірген қызметкер». А сегодня им на смену пришла награда «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының үздігі» I и II степени. Знак представляет собой многоконечную звезду, над которой расположен герб в обрамлении лавровых и дубовых листьев, плюс в композицию входит вертикальный меч – символ защиты закона и служения Родине.

Ветеранская организация постоянно пополняет музейную коллекцию фотоальбомами и носителями со снимками, отражающими встречи с молодыми сотрудниками, школьниками, студентами, показывающими будничные моменты и торжественные акции.

– Мы оформили стенд с фотографиями всех членов нашей ветеранской организации, – заключил глава совета. – Это важно, мы же историю собираем. Я всегда призываю коллег, которые ушли в отставку: передайте в музей форму, награды, поделитесь документами, которые могут стать экспонатами. Напишите воспоминания. Пройдет 30–40 лет, и этим свидетельствам цены не будет.

Экспозиция специализированной службы охраны – своего рода филиал замечательного музея областного департамента полиции. У школьников рты открываются, когда им во время экскурсий показы­вают снаряжение автоинспекторов

1960–70-х: мотоцикл «Урал» с коляс­кой, легендарный наган.

Недавно брутальное собрание пополнил еще один редкий экспонат XIX века: револьвер Лефоше калибра 8 мм. Это оружие сконструировали в 1858 году братья Казимир и Эжен Лефоше, дополнив систему барабана унитарным патроном (пуля, порох, капсюль и гильза вместе). Револьвер принес житель Риддера, давший сотрудникам такое пояснение: гулял возле речки Громотухи и нашел раритетный ствол. Несмотря на то что из-за отсутствия штатных боеприпасов установить пригодность оружия к стрельбе не удалось, эксперты подтвердили его заводское происхождение и историческую ценность.

«В руки полиции попал настоящий «ветеран», – отметили в пресс-службе департамента. – Револьвер из прошлого станет еще одной жемчужиной в собрании нашего музея».