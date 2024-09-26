Хор бабушек-лапушек Статьи 26 сентября 2024 г. 0:00 95 Наталья Денисова собственный корреспондент по области Жетiсу Шикарный подарок жителям Талдыкоргана на 80-летие областного центра сделал хор ветеранов Дома культуры пригородного села Отенай. фото автора Бабушки показали свою концертную программу прямо посреди города. Открыли ради такого случая свою самую ценную копилку любимых песен прекрасные дамы без сожалений и от души. Для гуляющей по Арбату публики прозвучали такие песни, как «Арыс жағасында», «Песня о Семиречье», казачья «Под окном широким», «Веселая кадриль», польская народная «Красивая девушка», великолепная русская «Радуйся». – Я в приятном шоке от этого уличного концерта, – рассказывает жительница Талдыкоргана Виталина Арзамасова. – Какой задор у бабуль! Хочу дожить до преклонного возраста и тоже быть активной, демонстрировать свои таланты. Кстати, самой старшей участнице хора уже 85 лет. Екатерина Михайловна Яшкова поет в коллективе с 1999 года, и она – просто звезда. – Наш хор был основан ветеранами войны и труда, творческими жителями города еще 7 ноября 1957 года при Дворце культуры имени Жансугурова, а сейчас он существует при Доме культуры села Отенай, – рассказывает она. – Неоднократно менялся, конечно, за это время состав хора. Но коллектив всегда покорял сердца зрителей и имеет много наград в области художественной самодеятельности. В 1978-м году этому коллективу присвоили звание «Народный хор ветеранов». С тех пор утекло много воды, а бабушки все так же поют и не теряют оптимизма. #Талдыкорган #бабушки #хор ветеранов #село Отенай