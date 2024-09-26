Хор бабушек-лапушек

Бабушки показали свою концертную программу прямо посреди города. Открыли ради такого случая свою самую ценную копилку любимых песен прекрасные дамы без сожалений и от души. Для гуляющей по Арбату публики прозвучали такие песни, как «Арыс жағасында», «Песня о Семиречье», казачья «Под окном широким», «Веселая кадриль», польская народная «Красивая девушка», великолепная русская «Радуйся».

– Я в приятном шоке от этого уличного концерта, – рассказывает жительница Талдыкоргана Виталина Арзамасова. – Какой задор у бабуль! Хочу дожить до преклонного возраста и тоже быть активной, демонстрировать свои таланты.

Кстати, самой старшей участнице хора уже 85 лет. Екатерина Михайловна Яшкова поет в коллективе с 1999 года, и она – просто звезда.

– Наш хор был основан ветеранами войны и труда, творческими жителями города еще 7 ноября 1957 года при Дворце культуры имени Жансугурова, а сейчас он существует при Доме культуры села Отенай, – рассказывает она. – Неоднократно менялся, конечно, за это время состав хора. Но коллектив всегда покорял сердца зрителей и имеет много наград в области художественной самодеятельности.

В 1978-м году этому коллективу присвоили звание «Народный хор ветеранов». С тех пор утекло много воды, а бабушки все так же поют и не теряют оптимизма.